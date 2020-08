El turismo de interior se beneficia en un verano atípico marcado por el Covid

La pandemia del Covid-19 ha afectado, como a muchos otros sectores, a la industria turística de la provincia de Cádiz, ya que las restricciones para frenar los contagios y el propio miedo de las personas han hecho que este verano viajar haya pasado a un segundo plano.

No obstante, algunos municipios que a priori no suelen acoger a un gran número de turistas durante la temporada estival, se han visto beneficiados al haber sido escogidos por aquellas personas que intentan huir de las aglomeraciones.

Es el caso del municipio serrano de Arcos, que según los datos facilitados por Horeca, el pasado mes de julio registró una ocupación del 52,70%, cuando en la misma fecha en 2019 la ocupación fue solo del 27,97%, es decir, prácticamente la mitad.

En declaraciones a Europa Press, Isidoro Gambín, alcalde de Arcos, ha afirmado que “las cifras de Horeca llaman muchísimo la atención, porque los datos de ocupación del mes de julio, que han crecido casi el doble respecto a julio del año pasado, denotan que hay circunstancias que han favorecido al turismo de interior, que es nuestra referencia”.

“La gente busca tranquilidad y busca seguridad y, en ese sentido, Arcos lo da”, ha resaltado el regidor arcense, que ha aseverado que “se está notando positivamente que el turismo nacional está sustituyendo en gran medida al turismo internacional”.

Para Gambín, “Arcos es una referencia turística que da seguridad, porque lleva más de tres meses sin un solo caso positivo nuevo, con los mismos 15, que son los que registró al principio de la pandemia. Además, en los últimos meses no ha habido ningún rebrote. Eso da seguridad, da tranquilidad y es lo que busca la gente hoy en día, eso lo podemos dar desde Arcos”, ha recalcado.

Respecto a la procedencia del turista, el primer edil ha detallado que “Arcos suele tener una combinación casi igualitaria entre turismo nacional y extranjero, si bien actualmente el turismo nacional ocupa un 90% de visitas en la localidad, según los datos de la oficina de turismo”.

Asimismo, el regidor serrano ha destacado que se trata de un “turismo cercano, fundamentalmente de provincia y de Andalucía, aunque Arcos también tiene visitas de otros puntos de España”.

“La programación que está llevando a cabo el Ayuntamiento con una campaña de comunicación turística ‘Arcos amanece’ y el programa de actividades de visitas a templos, el castillo, la referencia de nuestro lago, nuestra playa artificial, nuestra oferta gastronómica, nuestras bodegas, todo ese tipo de referencias, a parte del turismo monumental, ha incidido dentro de esta campaña para la atracción turística”, ha subrayado el primer edil de Arcos.

Por su parte, Antonio Cepero, alcalde de Benalup-Casas Viejas, ha señalado a Europa Press que “realmente la localidad está notando todas las consecuencias del Covid-19, tanto las buenas como las malas”.

“Es evidente que acogemos un tipo de turismo que no teníamos otros años, más tranquilo, que no quiere las aglomeraciones de primera línea de playa, pero también es importante reseñar que hay otra parte del turismo que no ha salido, hay otra parte del sector turístico que recalaba por aquí, por el pueblo, y que este año no está, se nota”, ha resaltado, indicando que “lo que se ve es más o menos lo mismo, puede ser un tipo de perfil diferente, pero a nivel de números, puede ser igual”.

Así, Cepero ha confirmado que “hay constancia de que las numerosas casas rurales que hay en Benalup están prácticamente todas alquiladas, eso es importante”. De igual forma, ha señalado que “a nivel de hoteles sí se sabe que están funcionando bien”. “Aquí en Benalup tenemos cuatro hoteles, son múltiples y variados: contamos desde un resort de cinco estrellas hasta otros establecimientos temáticos, pasando por hoteles más normales”, ha especificado.

“Esperábamos peores datos, pero hay bastante asistencia y las pernoctaciones son altas, con las condiciones en las que estamos, claro”, ha apuntado el regidor benalupense. Así, ha subrayado que este verano, “en el hotel Fair Play golf, que acogía mucho turismo extranjero, se ha visto bastante turismo nacional”.

“El turista internacional no puede venir a España, o tiene más dificultades, y en sitios donde antes estábamos acostumbrados a ver turistas extranjeros ahora vemos menos”, ha reconocido. No obstante, el alcalde ha explicado que ya desde hacía algunos años, Benalup, al tener las residencias turísticas más baratas y al estar a 20 o 30 minutos de la playa, “había experimentado un empujón importante en ese tipo de alquileres”.

“Si a eso le sumas que este verano la gente está alquilando más y reservando con más tiempo para no quedarse sin casas de alquiler, es evidente que hay una demanda muy importante con respecto a otros años”, ha destacado Cepero, quien cree “que está prácticamente todo ocupado”.

“Este tipo de alojamientos no tienen en Benalup un arraigo importante, son casas nuevas que se están haciendo, pero poco a poco van ganando auge, cada vez más los propietarios montan empresas propias para dinamizar este tipo de turismo y la verdad es que le ha venido bien, en este caso, la pandemia, porque el turismo nacional, que quiere su casa sin complicaciones, reserva pronto y a unos precios que no son descompensados, ahí sí nos vemos beneficiados”, ha concluido el primer edil benalupense.