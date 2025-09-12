Turismo al alza y servicios al límite: Rota hace balance de un verano de récord

El verano 2025 en Rota ha dejado a las claras el crecimiento que la ciudad sigue sosteniendo desde hace años, con otro balance positivo de la temporada estival, marcada por los buenos resultados en ocupación hotelera, la elevada afluencia de visitantes y el éxito de la programación cultural, deportiva y festiva. Según explicó el alcalde de la localidad, José Javier Ruiz Arana, en una comparecencia para valorar los resultados, estas cifras han supuesto también un esfuerzo adicional para los servicios públicos, que han debido atender a una población muy superior a la habitual.

El regidor destacó que el mes de junio ya arrojó datos favorables en cuanto a visitantes, pero fueron julio y agosto los que confirmaron la fuerza de Rota como destino turístico. En agosto se alcanzó un pico del 96% de ocupación hotelera, con una media del 94% en el mes, dos puntos por encima de las cifras registradas en 2023. En el ámbito turístico, las oficinas municipales atendieron a 2.600 personas durante los dos meses centrales del verano, de las cuales un 60% procedían de fuera de Andalucía, lo que refuerza, en palabras del alcalde, la tendencia de atraer a un turismo cada vez más diverso geográficamente. Además, las visitas guiadas y actividades organizadas desde la Delegación de Turismo contaron con la participación de 1.999 personas, 600 más que el pasado año, con recorridos que incluyeron tanto monumentos y zonas rurales como los Corrales de Pesca de la localidad.

El verano cultural y deportivo también fue especialmente intenso. La ciudad acogió más de 70 actividades enmarcadas en el Verano Cultural, con llenos de público, y más de 40 propuestas deportivas que congregaron a miles de participantes. La Fiesta de la Urta, celebrada en agosto, volvió a reunir a un gran número de asistentes, al igual que las fiestas temáticas dirigidas a los jóvenes, que pusieron de manifiesto el alto nivel de participación registrado. En paralelo, la dinamización comercial del centro se vio reforzada con iniciativas como las dos Noches en Blanco, la Noche Outlet y las actividades impulsadas por la asociación de artesanas locales, que tuvieron un impacto positivo en el comercio.

El aumento poblacional durante estos meses se reflejó con claridad en el volumen de servicios públicos. La recogida de residuos sólidos urbanos alcanzó en julio las 1.995 toneladas y en agosto las 2.226, cifras que doblan las habituales y superan también a las registradas en el verano de 2023. Esto obligó a reforzar la plantilla de limpieza y duplicar rutas de recogida. En cuanto al transporte público, los autobuses urbanos registraron 48.000 usuarios en julio y 58.000 en agosto, lo que supone 10.000 viajeros más en cada mes respecto al año anterior. Con estas cifras, el servicio municipal de autobuses ha duplicado su número de pasajeros en comparación con hace cinco años.

En materia de movilidad, Ruiz Arana reconoció las dificultades para el estacionamiento, un problema recurrente en localidades turísticas, y explicó que se han habilitado zonas de aparcamiento disuasorio como alternativa. Como novedad, este año se han incorporado datos procedentes de sensores digitales, como el instalado en el paso de peatones inteligente de la rotonda de María Auxiliadora, que contabilizó el paso de más de 400.000 vehículos en los meses de julio y agosto, con picos de hasta 9.000 en algunos fines de semana.

De cara al nuevo curso político, el alcalde señaló tres prioridades principales: la vivienda, el modelo turístico y de ocio, y la ordenación urbana. En el primer caso, reconoció que se trata de un problema generalizado en el país y defendió la necesidad de seguir habilitando suelos, como se ha hecho en la zona R1, e impulsar planes de alquiler, en coordinación con las medidas impulsadas desde el Gobierno central y la Junta de Andalucía. En cuanto al modelo turístico, defendió la necesidad de abrir un proceso participativo a través del Consejo Social de la ciudad, que permita contar con la visión de agentes sociales, políticos y empresariales para definir un modelo que combine la oferta de ocio nocturno y actividades diurnas con el cumplimiento de la normativa autonómica en materia de horarios y contaminación acústica.

Por último, en el ámbito del desarrollo urbano, Ruiz Arana subrayó la necesidad de actualizar el plan general elaborado en los años noventa, adaptándolo a la realidad actual y evitando que se convierta en un freno para iniciativas empresariales de interés para la localidad. Además, defendió seguir promoviendo la participación ciudadana, con visitas a las barriadas y encuentros con vecinos para avanzar en los proyectos y actuaciones municipales.

El alcalde concluyó señalando que el balance del verano muestra a una ciudad capaz de responder al reto de recibir a una población muy superior a la habitual, con una oferta que ha sido muy bien valorada por residentes y visitantes. Aseguró que ese esfuerzo colectivo “es algo de lo que debemos estar orgullosos” y que servirá de base para afrontar los retos de los próximos meses.