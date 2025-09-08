Rota prepara un plan transitorio hacia la futura urbanización de las fincas irregulares de Peginas y Aguadulce

El Ayuntamiento de Rota ha dado un paso importante para mejorar las condiciones de las fincas en los asentamientos de Aguadulce y Peginas. El delegado municipal de Urbanismo, Daniel Manrique, anunció la publicación del pliego para contratar a la empresa que redactará el Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial, una herramienta que permitirá dotar a las parcelas que cumplan los requisitos de suministros básicos como agua, electricidad y alcantarillado. Esta actuación se enmarca en el contexto de la irregular situación que los vecinos de Las Peginas, en este caso, arrastran desde hace décadas, como quedó remarcado en un reportaje de Diario de Cádiz de enero de este mismo año.

Este plan especial que se anuncia busca garantizar salubridad, seguridad y calidad ambiental en los núcleos, que en gran parte presentan edificaciones irregulares construidas desde la década de los 70. Según Manrique, la iniciativa permitirá mejorar los accesos principales y ejecutar obras de infraestructura a cargo de los propietarios organizados como entidad de conservación, mientras se mantiene la posibilidad futura de una urbanización completa.

La elaboración del Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial permitirá obtener una “foto fija” de la situación de Aguadulce y Peginas, identificando qué parcelas cumplen los requisitos para acogerse al plan, delimitando el ámbito de actuación y estableciendo los criterios comunes para el acceso a suministros esenciales como agua, electricidad y saneamiento. Este diagnóstico servirá de base para planificar las intervenciones y garantizar que las actuaciones se ajusten a las necesidades reales de los asentamientos. Una vez finalizado el plan y obtenidos todos los informes favorables de sanidad, medio ambiente y ordenación del territorio, se procederá a ejecutar las obras necesarias, incluyendo mejoras en los viales principales, que serán costeadas por los propietarios agrupados en una entidad de conservación.

Según explicó el delegado de Urbanismo, Daniel Manrique, tanto Peginas como Aguadulce son asentamientos residenciales con un alto porcentaje de edificaciones irregulares —alrededor del 95%— construidas desde la década de los 70. Estos núcleos, definidos como “los dos puntos negros que tiene Rota”, serán intervenidos mediante este plan especial, que ofrece un ámbito de actuación más amplio que la figura del AFO (Asimilado Fuera de Ordenación), que solo se aplica a fincas concretas. Así, el plan permitirá sumar un conjunto mayor de parcelas que cumplan los requisitos exigidos, facilitando la dotación de servicios básicos y el acceso al registro de la propiedad, aunque no implica la legalización de las edificaciones.

Para poder acogerse al plan, las parcelas deberán estar terminadas, haber prescrito los plazos de reposición al estado anterior y cumplir con condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Manrique señaló que habrá casos que no podrán beneficiarse, como fincas en dominio público, donde los plazos no prescriben, o parcelas en zonas de protección marítimo-terrestre, cuya inclusión dependerá del momento de construcción. Esta selección busca garantizar que las intervenciones se realicen de manera segura y legal, respetando la normativa ambiental y territorial vigente y sentando las bases para una futura urbanización integral del sector.

El Ayuntamiento financiará la elaboración del plan, con un presupuesto inicial de 85.000 euros y un plazo de licitación abierto hasta el 18 de septiembre. Manrique estima que, si no surgen complicaciones, el documento podría estar listo para su ejecución por los propietarios en aproximadamente dos años.

La lucha de 'Fundus' para salir de la ilegalidad

El anuncio se produce en un contexto histórico marcado por la lucha de los vecinos de Peginas, organizados desde 1992 en la asociación Fundus, que surgió con la misión explícita de avanzar en la urbanización de un asentamiento informal cuyas edificaciones se remontan a los años 70. Desde entonces, los vecinos han buscado regularizar sus viviendas y dotarlas de infraestructuras esenciales, enfrentándose a la complejidad de operar en un espacio inicialmente ilegal y a la falta de un marco normativo claro que permitiera su desarrollo. La creación de Fundus reflejaba un objetivo concreto: transformar el asentamiento en un sector urbanizado que pudiera acceder a servicios municipales, algo que hasta entonces había sido dificultado por decisiones políticas que favorecieron a otros sectores, como Aguadulce.

A lo largo de los años, los esfuerzos de Fundus se han visto condicionados por distintos obstáculos legales y técnicos. En 2012, el Decreto 2/2012 del Gobierno andaluz reconoció oficialmente la realidad de Fundus y otros asentamientos irregulares en Andalucía, permitiendo iniciar los trámites para la regularización y el acceso a servicios públicos. Sin embargo, la urbanización efectiva del sector ha encontrado limitaciones como las restricciones impuestas por la Ley de Costas, los 100 metros de servidumbre de protección, y los condicionamientos del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste (POTN), que han ralentizado la ejecución de proyectos incluso después de contar con estudios ambientales y arquitectónicos aprobados.

Tras años de procesos complejos, incluyendo conflictos con profesionales externos y largas negociaciones con la administración, la propuesta actual del Ayuntamiento representa un paso transitorio. Este plan especial de adecuación ambiental y paisajística permitirá dotar de servicios esenciales a las viviendas existentes, garantizando condiciones mínimas de salubridad y seguridad, y sienta las bases para una futura urbanización integral del sector cuando la legislación lo permita. De este modo, se busca reconciliar las décadas de espera de los vecinos con las exigencias legales y ambientales vigentes, ofreciendo una solución práctica mientras se avanza hacia la meta histórica de Fundus.

Pese a que se trate de una solución intermedia parar da respuesta a las necesidades inmediatas de los vecinos, se confía en que sirva como precuela para una urbanización integral futura. Para ello, el Ayuntamiento destaca el plan es como un esfuerzo de coordinación entre la administración y los propietarios para mejorar la calidad de vida en ambos asentamientos.