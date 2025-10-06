El TSJA ratifica más de cuatro años de cárcel para un condenado por menudeo en Sanlúcar

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un hombre a cuatro años y ocho meses de cárcel por un delito contra la salud pública con el agravante de reincidencia, tras ser detenido en Sanlúcar de Barrameda vendiendo dosis de rebujito -mezcla de cocaína y heroína- en la calle.

Según la sentencia, difundida por el gabinete de prensa del TSJA, los hechos juzgados ocurrieron en junio de 2022, cuando el procesado fue sorprendido en el callejón del Mono en Sanlúcar vendiendo droga. Tenía en su poder siete papelinas de rebujito, con un peso de 0,48 gramos, así como dinero en efectivo.

Se da la circunstancia de que este hombre ya había sido condenado previamente por hechos similares: en 2004 por un delito de salud pública a dos años y tres meses de cárcel, cuya ejecución consta como pendiente, y en 2017 a cuatro años, una pena que dejó extinguida en 2020.

Por ello, la Audiencia Provincial de Cádiz aplicó la agravante de reincidencia en la sentencia condenatoria que dictó en primera instancia y fijó una pena de cuatro años y ocho meses. El fallo fue recurrido por el procesado ante el TSJA, un recurso que ha desestimado.