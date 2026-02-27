El TSJA ordena repetir el juicio de la trama que colocó cocaína en el coche del ecologista Juan Clavero

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nula la sentencia dictada en octubre de 2024 por la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez, en el caso de la supuesta trama para incriminar al ecologista Juan Clavero mediante la introducción de cocaína en su vehículo. Por ello, ha ordenado la repetición del juicio.

Según ha informado Ecologistas en Acción, la resolución estima el recurso de apelación presentado por Clavero y la organización ecologista, que contó con el apoyo de la Fiscalía, y abre la puerta a que en el nuevo proceso se enjuicien también los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal, que no fueron abordados en la vista anterior.

La sentencia anulada condenó a Manuel Alcaide Parra y a José Miguel Herrera Díaz por un delito de denuncia falsa a un año de prisión y una multa de 15 meses, con una cuota diaria de seis euros, además de imponerles el pago conjunto de 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil a favor de Clavero. El fallo absolvió al resto de procesados y a la sociedad Breña del Agua Investments S.L.

Según los hechos probados recogidos en aquella resolución, José Miguel Herrera, gerente en 2017 de las fincas propiedad de la citada sociedad, habría acordado con otro acusado que participara en una ruta haciéndose pasar por simpatizante del grupo ecologista para introducir droga en el vehículo de alguno de sus miembros y avisar posteriormente a la Guardia Civil, con el fin de provocar la apertura de diligencias penales.

Las acusaciones particular y popular sostuvieron durante el procedimiento que esos hechos podían constituir delitos más graves, entre ellos detención ilegal y conspiración para la detención ilegal, al considerar que la supuesta maniobra podía haber llevado a Clavero a ingresar en prisión acusado de tráfico de drogas. Sin embargo, el tribunal que juzgó el caso limitó el enjuiciamiento al delito de denuncia falsa.

Ecologistas en Acción mostró entonces su desacuerdo con la absolución de la sociedad mercantil como responsable civil subsidiaria y anunció, junto a Juan Clavero, la presentación de un recurso ante el TSJA, ahora estimado.

Tras conocer la decisión del Alto Tribunal andaluz, Juan Clavero y Ecologistas en Acción han expresado su satisfacción por la repetición del juicio, que permitirá juzgar a los acusados por todos los delitos inicialmente planteados.

De prosperar estas acusaciones, los procesados podrían enfrentarse a penas de hasta siete años de prisión, además de multas e indemnizaciones.

La organización ecologista ha manifestado su confianza en que el nuevo juicio permita esclarecer completamente los hechos y depurar responsabilidades.