Tres heridos, entre ellos un menor, en un accidente de tráfico en la A-384 en Arcos

Tres personas, entre ellas un menor de 13 años, han resultado heridas en una colisión frontal entre tres vehículos registrada en el término municipal de Arcos, en el kilómetro 5 de la carretera A-384 en la tarde del viernes.

Según informan fuentes del Consorcio de Bomberos de Cádiz, en el siniestro se vieron implicados tres vehículos aunque ninguno de los ocupantes, uno de ellos un menor, quedó atrapado. Tal como aclara el servicio de emergencias 112, los heridos son el menor y un hombre de 30 años y una mujer de 53, que fueron trasladados hasta el Hospital de Jerez para su valoración médica.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del parque de Arcos, Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios.

Los bomberos colaboraron en la asistencia a los heridos y realizaron tareas de desconexión de baterías y contención de líquidos en los vehículos siniestrados.

La A-384, una de las carreteras más peligrosas de Cádiz

La A-384 es una de las carreteras más peligrosas de la provicia de Cádiz en la Sierra de Cádiz. Su elevado nivel de siniestralidad hace que las peticiones para la mejora del firma y su desdoble sea una constante en la Sierra de Cádiz. Se quejan del drámatico estado de muchos puntos en una vía que conecta a los pueblos de la comarca y que soporta unos 10.000 vehículos diarios.

Otra demanda que los usuarios de las vías de la Sierra piden es que se haga un continuo mantenimiento de estas carreteras, que en muchos tramos son estrechas y con muchas curvas, que dificultan la visibilidad y que se han convertido en puntos negros para la circulación. Incluso, algunos de esos nudos negros se han quitado a golpe de tragedias muy dolorosas.