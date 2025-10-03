Tres detenidos con cocaína y heroína tras una persecución en Puerto Serrano

Los tres arrestados, vecinos de Torre Alháquime y con antecedentes por hechos similares, fueron puestos a disposición judicial junto con la droga intervenida

Una vista del pueblo de Puerto Serrano
Una vista del pueblo de Puerto Serrano / R.A.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como responsables de un delito de tráfico de drogas tras una persecución en Puerto Serrano. Los agentes incautaron a los sospechosos más de 100 gramos de cocaína y heroína y dinero en efectivo.

Según informó la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el pasado 30 de septiembre, en torno a las 20.00 horas, cuando agentes de la unidad de Seguridad Ciudadana de Villamartín realizaban controles en la carretera A-384, en un operativo de prevención contra el narcotráfico en la Sierra de Cádiz.

Durante la actuación, los guardias civiles detectaron a un hombre oculto tras unos contenedores que, al percatarse de la presencia policial, intentó huir en un vehículo estacionado a escasos metros con otros dos ocupantes en su interior.

Antes de la fuga, un hombre y una mujer que viajaban en el coche se apearon y arrojaron a la maleza varios paquetes que contenían 76,58 gramos de cocaína y 27,43 gramos de heroína de gran pureza, según confirmaron las pruebas posteriores.

Los tres arrestados, vecinos de Torre Alháquime y con antecedentes por hechos similares, fueron puestos a disposición judicial junto con la droga intervenida y el dinero incautado.

