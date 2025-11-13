Un tren a Madrid se queda parado en Puerto Real y provoca retrasos

Un tren se ha quedado parado en la estación de Puerto Real esta tarde. Los pasajeros, de un Alvia destino Madrid, han tenido que ser trasladado en otro hasta Sevilla para continuar el viaje, y además esta incidencia ha provocado retrasos en el resto de la jornada, tanto en el núcleo de Cercanías como los Media Distancia.

Según ha informado Adif en sus redes sociales, "por una incidencia en un tren en el apeadero de Puerto Real, los trenes del núcleo de cercanías de Cádiz que circulan por esta estación y los trenes de media distancia de la relación Cádiz-Sevilla están registrando retrasos y pueden ver modificado su recorrido".

Al parece, el tren habría, que salió de la estación de Cádiz a las 18:35 horas, ha tenido una avería en su autopropulsado, quedan parado en el apeadero e imposibilitando el paso del resto de comboys por esa vía. Tras un tiempo, sobre las ocho de la tarde los viajeros que iban destino Madrid han tenido que ser trasladado a un Media Distancia a Sevilla, para desdes allí poder continuar su viaje.

La incidencia ha coincidido con el temporal de viento y lluvia en Cádiz. En la anterior borrasca las conexiones ferroviarias se vieron muy afectadas, con dos días de suspensiones.