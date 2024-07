El tren de la Costa Noroeste: retroceder 40 años para avanzar

Resulta un tanto irracional que en la época del progreso, tecnologías, avances y desarrollo, un núcleo poblacional fijo superior a 125.000 habitantes no tenga una comunicación a la altura, no ya del S.XXI, si no que habría que remontarse a la primera mitad del pasado siglo. Más disparatado es aún si esta comarca, la Costa Noroeste de Cádiz, dobla, al menos, esa población en la época estival. En el S.XIX, el ingeniero belga León Mulet diseñó una ruta ferroviaria que enlazaba Jerez con El Puerto de Santa María y, a su vez, con Rota, Chipiona y Sanlúcar; un trayecto que anteriormente realizaba un tren de vapor. Renfe mantuvo abierta esta línea hasta su último viaje, a Cádiz, a las 18:00 horas del 31 de diciembre 1984.

40 años después, en 2024, no hay visos de que este trayecto se vuelva a cubrir, al menos por ahora, pese a que los partidos políticos, candidatos y alcaldes prometan recuperar lo que la comarca necesita para que las carreteras de la zona no sean auténticas ratoneras y, ya de paso, contribuir en lo que las administraciones superiores, de la que precisamente dependen estas redes ferrovirias, reclaman de cara a reducir las emisiones de Co2 y aumentar la sostenibilidad.

Más allá de falsas promesas electorales, son los ciudadanos los que sufren y buscan la movilización para hacer realidad la anhelada vuelta del ferrocarril. De esta forma nació en 2021 la Plataforma del Tren para la Costa Noroeste, aunando fuerzas entre trabajadores que necesitan de medios para llegar a distintos puntos de las provincias de Cádiz y Sevilla, con el apoyo de Ecologistas en Acción, quienes luchan por la sensatez y la cordura de frenar el cambio climático con herramientas que lo faciliten.

Ya en 2022, en una de las primeras asambleas organizadas se propuso el proyecto de está línea ferroviaria. Avalado por un ingeniero de caminos, se atrevieron a lanzar un primer presupuesto de la inversión que supondría esta red de entre 100 y 150 kilómetros que uniría a las localidades de la Costa Noroeste -Trebujena, Sanlúcar, Rota y Chipiona- con Lebrija, parada fija en la línea de Media Distancia entre Sevilla y Cádiz. Esta propuesta, a la que se unieron 30 organizaciones de la comarca, justificaba una partida de 4 millones de euros por kilómetros, es decir, entre 400 y 600 millones en total.

Estas jornadas, celebradas en Sanlúcar, fueron un rotundo éxito, consiguiendo que se presentara una moción municipal dirigida a que los Ayuntamientos requirieran a las administraciones superiores que se realizara un estudio de viabilidad. La moción fue aceptado en multitud de Ayuntamientos (Cádiz, Jerez, Lebrija, Puerto, Puerto Real y, obviamente, de la Costa Noroeste). Sin embargo, ahí quedó todo. La plataforma y el proyecto se toparon con un año electoral, el 2023, y todo quedó paralizado.

"No tenemos información del porqué no se ha iniciado el estudio de viabilidad. Nosotros nos retomamos al verano del 2022, cuando se aprobaron las mociones y las administraciones municipales tendrían que haberse dirigido a la Junta y al Ministerio de Transportes", informa Ángel Barroso, de Ecologistas en Acción y miembro de la Plataforma. La organización busca reunirse con el grupo motor de alcaldes de la Costa Noroeste, sin éxito, pese a que la idea era la de hacerlo antes de finalizar el 2023. "Hemos obtenido el silencio por respuesta", comenta decepcionado Juan Antonio Ruiz, portavoz de la plataforma.

Los planes de la plataforma pasan por centrar su foco en la movilización social, una vez han quedado "dolidos y decepcionados" de los grupos políticos. "Víctor Mora -teniente de alcaldesa de Sanlúcar- manifiesta energícamente que no cree en la recuperación del tren", lamentan, pese a que insisten en que pelear por sus territorios, en este caso, "no les cuesta dinero al ser competencias de administraciones superiores". La plataforma solo exige "cumplir lo que se aprobó en 2022", mientras que prepara una nueva reunión en septiembre para realizar acciones en la calle. "Hemos confiado demasiado en las administraciones y grupos políticos sin cuidar lo social", argumentan.

Discrepancias institucionales

Para unir fuerzas para reclamar la necesidad de una nueva vía de acceso alternativa a la carretera para la Costa Noroeste, lo primordial sería sentar las bases entre las distintas localidades. Si bien, hace unas semanas se produjo en Sanlúcar un encuentro entre alcaldes de la Costa Noroeste donde se puso sobre la mesa este tema. Carmen Álvarez, alcaldesa de Sanlúcar, fue la más tajante pidiendo "vertebrar el territorio para construir comarca". "No podemos esperar un autobús cuatro horas para llevarnos a Rota", insistió, mientras que reclamaba la dificultad de que los jóvenes estudien en Cádiz, Jerez o Sevilla sin otra opción que no sea emanciparse en la ciudad de destino, una tarea que pocas familias se pueden permitir a nivel económico. "Es un proyecto a largo plazo pero hay que sentar las bases", concluyó en dicha comparecencia la regidora sanluqueña.

Por otro lado, Pepe Mellado, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Chipiona comenta a este diario "la necesidad de un ferrocarril" para un municipio "excepcional" en la provincia y en el país. Un 66% de viviendas en Chipiona son segundas residencias, y el acceso por carretera se colapsa semanalmente en la época estival. Sin embargo, plantea las posibilidades que pudiera tener esta línea ferroviaria, optando, bajo su punto de vista, de "prolongar la línea de cercanías".

El alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, ya planteó su perspectiva en una entrevista realizada para Diario de Cádiz en octubre del 2022. En declaraciones, argumentó que apuesta por "un tranvía que conecte la Costa Noroeste con El Puerto de Santa María. Tiene más sentido porque es algo que se puede integrar en el recorrido urbano".

"El problema es que en nuestra comarca parece que cada ayuntamiento va por su cuenta", apuntilló Ruiz Arana, poniendo sobre la mesa uno de los principales frenos a este proyecto que, sea de la forma que sea, es necesario para una comarca que observa que, mientras el Ministerio de Transporte emplea 7.000 millones de euros en la Comunidad de Madrid, 6.000 en Catalunya, 1.800 en Asturias o 1.300 en Cantabria; la inversión en infraestructuras ferroviarias de esta zona es cero. Mientras, seguirá siendo una incógnita cuantos años tendran que pasar para que la Costa Noroeste retroceda a siglos pasados y disfrute de su necesario tren.