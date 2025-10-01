Trebujena pasará su feria a septiembre debido al calor

El Ayuntamiento de Trebujena ha decidido trasladar la feria del municipio al mes de septiembre a partir de 2026. La celebración tendrá lugar del 17 al 20 de ese mes, dejando atrás su tradicional cita en agosto.

La medida responde a varios factores, entre ellos las altas temperaturas registradas en los últimos años durante agosto y la coincidencia con la vendimia, lo que dificultaba tanto la organización como la participación en la feria. Según el consistorio, esta situación también afectaba a la instalación de casetas y a la asistencia de vecinos y visitantes.

El cambio de fechas se ha adoptado tras un proceso de consulta con colectivos y entidades locales, incluyendo caseteros, cooperativas del vino, la Hermandad de Nuestra Señora de Palomares, representantes del mundo del caballo, el consejo de participación ciudadana y los feriantes. El consenso alcanzado busca garantizar la continuidad de la feria y potenciar su atractivo.

Con este traslado, el Ayuntamiento ha acordado declarar el 18 de septiembre de 2026 como festivo local, en sustitución del 21 de abril, que mantendrá su programación como Día de Trebujena. El 2 de marzo seguirá figurando también como jornada festiva en el calendario local.

Las fiestas patronales de agosto no se verán afectadas por la medida. La procesión de la Virgen de Palomares continuará celebrándose el 14 de agosto y el Concurso del Racimo, junto a la imposición del Racimo de Oro, tendrá lugar el día 15, como es tradición.

Con este ajuste en el calendario, la corporación municipal pretende reforzar la feria como espacio de convivencia e identidad, adaptándola a condiciones climáticas más favorables y facilitando una mayor participación vecinal.