Trebujena abre su Feria 2025 celebrando el 25 aniversario de su Patrona

Trebujena dio este miércoles el pistoletazo de salida a su Feria y Fiestas Patronales 2025 con un emotivo acto de inauguración que llenó de luz, música y tradición el recinto ferial. A las 22:00 horas tuvo lugar el esperado encendido del alumbrado, que marcó oficialmente el inicio de cinco días de celebraciones en honor a la Virgen de Palomares, Patrona de la localidad.

El programa de apertura incluyó un espectáculo ecuestre y flamenco de gran nivel, a cargo del Centro Ecuestre Sol del Guadalquivir y los grupos de baile Ponte Flamenco y Entre Palmas y Lunares, que hicieron vibrar al público con una cuidada fusión de elegancia a caballo y arte andaluz sobre el escenario.

Minutos después, se inauguró en el Pabellón Domingo Pruaño Cala la exposición El Mundo del Flamenco y el Caballo, que podrá visitarse durante toda la feria en diferentes horarios. La noche continuó con la actuación del artista Tomasito en la Caseta Municipal, poniendo el broche festivo a una jornada inicial marcada por la alta participación y el ambiente de convivencia.

Este año, la feria se celebra en un contexto muy especial: el 25 aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de Palomares, efeméride que protagonizará parte de los actos religiosos y culturales programados. Además, el Racimo de Oro 2025 será entregado a la Asociación “La Daira” en reconocimiento a sus tres décadas de compromiso con el pueblo saharaui.

Con un cartel que combina actividades religiosas, espectáculos, concursos, almuerzos populares y el desfile de caballos y enganches, la Feria de Trebujena promete volver a ser un punto de encuentro para vecinos y visitantes, donde tradición y alegría se dan la mano.