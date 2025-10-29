Trebujena avanza en la constitución de su Comunidad Energética Local

El proyecto para la creación de la Comunidad Energética Local (CEL) de Trebujena ha dado un nuevo impulso tras confirmarse la colaboración y asesoramiento de la Oficina de Transformación Comunitaria para la Provincia de Cádiz (OTC Cádiz), una entidad dependiente de la Agencia de la Energía de la Diputación Provincial.

Representantes del grupo impulsor de la futura CEL de Trebujena —conformado por Paqui Ramírez, Ana Pazos y Cati Zambrano— se reunieron con la OTC Cádiz para revisar el estado del proyecto y definir los próximos pasos.

La OTC Cádiz tiene como misión promocionar la creación de comunidades energéticas locales en la provincia, impulsando la participación ciudadana y el uso de energías renovables en beneficio de los municipios.

Estructura definida y próximos pasos

Durante el encuentro, se confirmó que el proyecto de Trebujena ya cuenta con una cubierta seleccionada en un edificio público para la instalación de una potencia fotovoltaica de 100 kWh. Además, el grupo motor ha avanzado en la estructura legal de la iniciativa, eligiendo la forma jurídica de cooperativa y redactando sus estatutos.

La comunidad energética tiene previsto formalizar su constitución en breve. Este paso es crucial para poder acceder a los programas de ayudas e incentivos disponibles para este tipo de iniciativas y proceder a la inscripción de los primeros socios.

En el ámbito de la divulgación, el grupo promotor ha anunciado la organización de una jornada sobre la factura eléctrica, que será impartida por los propios miembros de la comunidad, buscando sensibilizar e informar a la ciudadanía.

La colaboración con la OTC Cádiz se centrará ahora en el proceso de cesión de la cubierta pública elegida. La Oficina proporcionará el asesoramiento, el guion y la documentación necesaria para la correcta tramitación de la cesión.

Con estos avances, el Ayuntamiento de Trebujena busca posicionar el municipio como un potencial referente provincial en el impulso de proyectos que fomentan la energía limpia, participativa y de proximidad.