Endesa refuerza la red eléctrica en Trebujena con una inversión de más de 180.000 euros

La delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Cádiz, Inmaculada Olivero, realizó este jueves una visitas a las obras que está ejecutando Endesa en Trebujena para reforzar el suministro eléctrico en el municipio.

Las actuaciones, que suponen una inversión superior a 180.000 euros, forman parte del plan de inversión de e-distribución —filial de redes de Endesa— que contempla un desembolso total de un millón de euros en la localidad. Este plan incluye intervenciones en líneas eléctricas, centros de transformación y la subestación, con el objetivo de mejorar la fiabilidad del sistema y dar respuesta a la demanda vecinal ante los cortes de suministro registrados en los últimos meses.

Olivero destacó que “estas obras son el resultado del trabajo conjunto entre la Delegación Territorial y Endesa para resolver una problemática que nos habían trasladado tanto los vecinos como el propio alcalde”. La delegada añadió que el Gobierno andaluz continuará impulsando la mejora de infraestructuras “obsoletas o que necesitan ser ampliadas” para garantizar el abastecimiento eléctrico.

En la visita también estuvieron presentes el alcalde de Trebujena, Ramón Galán, y el responsable de redes de Endesa en Cádiz, Pedro Galindo, quien subrayó “la importancia de que los responsables públicos conozcan de primera mano el esfuerzo y los recursos técnicos y humanos que se despliegan en este tipo de actuaciones”.

Los trabajos que se ejecutan actualmente consisten en la sustitución de un tramo de línea aérea de media tensión. La intervención incluye el desmontaje de ocho torres y su reemplazo por nuevas estructuras metálicas de mayor capacidad y resistencia, así como el tendido de más de tres kilómetros de cableado de última tecnología. Hasta el momento ya se han instalado 650 metros.

Durante la jornada, los asistentes pudieron observar el izado de varias de las torres, una operación que requiere grúas de gran tonelaje, la coordinación de ocho técnicos especializados y una planificación detallada debido a la envergadura de las estructuras, de aproximadamente tres toneladas cada una.

Las obras se desarrollan en diferentes zonas del término municipal, como el Polígono Casarejo, la Finca Crespillina, el Campo de Tiro y la Finca Capita, y se espera que contribuyan a mejorar de forma significativa la calidad del suministro eléctrico de los vecinos de Trebujena.