Los trabajadores de Puerto III piden la destitución de la directora del centro

La detención del ex director y del administrador de la prisión de Puerto III por irregularidades en los permisos penitenciarios que la Guardia Civil lleva tiempo investigando ha contaminado el ya de por sí enrarecido ambiente que se respira en el segundo penal más grande del país. Fueron cinco personas las detenidas por agentes del instituto armado en una operación que confirmó las malas prácticas que sindicatos como Acaip, y hasta otros internos, llevaban más de diez años denunciando. Ahora, tras un amplio reportaje publicado en este diario, el colectivo de trabajadores asegura que “tras las informaciones que se han publicado sobre una presunta trama de favores a internos de este centro, la directora actual no puede permanecer al frente, dada la posición tan relevante que como directiva ha tenido durante diez largos años en Puerto III”.

Desde el colectivo de trabajadores del centro penitenciario dicen que “nos hemos visto envueltos en un auténtico escándalo que, a día de hoy, no se sabe las dimensiones y el alcanza que tendrá”, aseguran.

“Lo que debe de conocer la opinión pública –continúan– es que la actual directora llegó a Puerto III en el año 2013, a propuesta del anterior director, Miguel Ángel Rodríguez, para ser miembro de su equipo directivo, concretamente, como subdirectora de tratamiento. Por lo que ha estado trabajando junto al anterior director durante diez largos años, periodo comprendido entre el 2013 y enero del 2021”.

Los trabajadores afirman a este medio que en este dilatado tiempo, concretamente, en el año 2014, siendo subdirectora de tratamiento, “la práctica totalidad del Área de Tratamiento se rebeló contra el anterior director, por el trato que dispensaba hacia determinados internos”.

Después de pedir encarecidamente a la Secretaría General que realizaran una visita al centro, los trabajadores por fin consiguieron que el señor Yuste, “el inefable secretario general por aquella época, nos prestase atención”. “Enviaron al señor Ros, inspector de servicios venido de Madrid. Desde el primer momento, dado su proceder, la impresión es que venía para enterrar la queja generalizada. Como resultado de la inspección, hubo una ratificación en el cargo a Rodríguez”.

“Y de aquellos polvos estos lodos”, dicen los trabajadores. “Han sido necesarios diez largos años, para que por fin, la investigación que está llevando a cabo el Equipo de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Guardia Civil en Cádiz, esté desenterrando este asunto”, aseguran.

Los funcionarios manifiestan que el trato de favor hacia determinados internos, “no se puede decir que fuera un secreto a voces, era algo público y notorio, y fue denunciado, pero la Secretaria General contribuyó a taparlo”, afirman. “Hasta se creó un módulo exprofeso para determinados internos, incluso cambiaban a los miembros de los equipos técnicos que eran molestos y no votaban lo que convenía. Por eso, decir que la directora actual no sabía nada y que todo esto le ha cogido de sorpresa, insulta a la inteligencia”, comentan.

Para ello ofrecen tres motivos. “Primero: no se enteraba. Curiosamente era vox populi, lo sabía todo el centro penitenciario, incluido internos y familiares. Segundo: miraba para otro lado. En la inspección se puso de parte de su mentor. Tercero: era colaboradora necesaria. Ahí están todas las actas de todos estos años, en los que Esther votaba lo mismo que votaba Miguel. Todos estos motivos, claros, evidentes y manifiestos la inhabilitan para seguir dirigiendo un centro penitenciario, ya que su trayectoria está contaminada”, aducen.

Los investigadores de la Guardia Civil han llegado a la conclusión, a través de grabaciones y conversaciones telefónicas, que incluso en el año 2023, dos años después de jubilado, Micky seguía manejando desde la distancia los hilos de la prisión para intentar conseguir favores para determinados internos. “Las grabaciones de la guardia civil así lo corroboran. Entonces, ¿Qué hacía cuando dirigía el centro penitenciario?¿Quién estaba junto a él? ¿Quién lo apoyaba? ¿Quién se lo permitía?”, se preguntan los trabajadores. “Si el anterior director se mantuvo durante diez años dirigiendo este centro penitenciario fue gracias a la inestimable e incondicional apoyo de su subdirectora de tratamiento, que hoy día ha ascendido a directora”.

“De la publicación de la distintas grabaciones efectuadas por la guardia civil, que de momento han ido saliendo a la luz, se desprende que como sería la mecánica de favores implantada que, incluso jubilado, cursaba mensajes de petición a la actual directora para obtener favores para determinados internos. Incluso concesión de permisos extraordinarios de salida para reconocidos narcos de la zona que eran utilizados para que moviesen los barcos de lugar. Escándalo en grado sumo. Ahora parece ser, según la Guardia Civil, que la directora está colaborando con ellos. Si no hubiese consentido ni permitido años atrás determinadas prácticas que se hacían en sus mismas narices, comportándose y actuando como un estómago agradecido hacia la persona que la promocionó, parte del daño que se le está causando a la Institución, nos lo estaríamos ahorrando”, afirman.

Los funcionarios consideran que “ahora le toca mover ficha a esta progresista Secretaría General que en la actualidad nos dirige, la anterior contribuyó a tapar el asunto. Creemos que ha llegado el momento de, por lo menos, intentar en parte reparar el daño causado a la Institución por la directora actual. Todos aquellos y aquellas profesionales que durante estos años nos hemos mantenido con enorme esfuerzo y desgaste, fieles a los principios de independencia, neutralidad e imparciales en el desarrollo de nuestra labor diaria como servidores públicos, lo agradeceríamos”.