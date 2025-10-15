Los trabajadores de Navantia votan este jueves si respaldan el preacuerdo para el nuevo convenio

Los trabajadores de Navantia deciden este jueves si respaldan el preacuerdo de convenio que alcanzaron el comité intercentros y la dirección de la compañía pública en junio. Las urnas se abrirán antes del primer turno del día para que puedan votar los empleados que terminan su jornada de noche.

"Mañana sabremos" si las planhtillas de todos los centros de trabajo aprueban el texto acordado, señala el presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Fernando Zazpe. No se aventura, de hecho, a ofrecer un pronóstico, porque hay trabajadores que aseguran que lo apoyarán y otros "para los que no es suficiente". A las urnas están llamados los empleados de la Bahía de Cádiz -San Fernando, Puerto Real y Cádiz-, de la Ría de Ferrol -Ferrol y Fene-, de Cartagena y de Madrid, donde se ubican los servicios centrales.

El responsable sindical destaca que a esta votación se llega después de un proceso de información transparente: "Se le ha dado toda la información a los trabajadores, han podido leer el texto, se les ha dado todos los detalles y hemos respondido muchas preguntas". Los resultados se conocerán, previsiblemente, por la tarde.

Vigencia hasta 2029

El preacuerdo acuerda un vigencia de convenio hasta el año 2029, en consonancia con la línea seguida en el convenio colectivo del sector del metal de la provincia de Cádiz, que se extiende hasta 2031, para mantener la "paz social", según la patronal y el sindicato UGT (firmante), en un periodo en el que se extenderá una importante carga de trabajo.

Los responsables sindicales firmaron el preacuerdo después de tres años de negociación, un primer preacuerdo rechazado por las plantillas y el balance de las mejoras logradas, "todo lo que había sobre la mesa", apuntaba Zazpe entonces. Se habían sumado los representantes de la Bahía, de Ferrol y de Madrid, no así Cartagena ante el conflicto laboral que vivían los trabajadores de la industria del metal de la región murciana.