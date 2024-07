Los trabajadores de la Base de Rota alzan la voz por las "limitaciones" de sus derechos laborales y la "congelación salarial"

Los representantes sindicales del personal laboral local (PLL) de la Base de Rota han alzado la voz para volver a poner sobre la mesa las limitaciones en los derechos laborales que sufren con el convenio bilateral entre España y EEUU, cuyas modificaciones "siempre han ido encaminadas al aumento de la presencia militar pero no a la eliminación de esta limitación". Además, piden a la Ministerio de Defensa que exija a la administración norteamericana que ejecute la subida salarial de 2023 y 2024 para este colectivo, "una situación que se alarga en el tiempo viendo mermado el poder adquisitivo en estos tiempos de inflación económica".

Cuando la base gaditana está pendiente de la llegada de un nuevo destructor del escudo antimisiles este año, "con el consiguiente aumento de la carga de trabajo", desde CCOO y UGT recuerdan que los empleados españoles de la base "no tienen nada que celebrar". "Desde hace años los representantes de CCOO del personal laboral local (PLL) -del Ministerio de Defensa que trabajan para los EEUU en la Base- han reclamado el perjuicio que para ellos supone el Anejo 8 del Convenio de Cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América de 1988, en el que se limita la negociación colectiva en aspectos laborales y administrativos tan fundamentales como son la negociación del salario, la clasificación del personal o los requisitos de cualificación, entre otros. Las modificaciones hasta el momento siempre han ido encaminadas al aumento de la presencia militar, pero no a la eliminación de la limitación que supone el Anejo 8", lamentan.

Según explican, la sección sindical de Rota mantuvo una reunión con el director general del personal del Ministerio de Defensa en su visita reciente a la base, exponiendo esta situación arrastrada durante años "sin ninguna respuesta concreta por parte del Ministerio para solucionar esta situación insostenible para toda la plantilla española", un total de 1.092 trabajadores y trabajadoras -que también afecta a Morón y Valencia-. "Además, CCOO ha solicitado repetidamente la información de la encuesta salarial, así como la participación en la misma, recibiendo siempre una respuesta negativa", añaden.

Sin subida del IPC

En una semana de con diversos actos oficiales por parte de la armada estadounidense por el día de la Independencia, desde la sección sindical de UGT de la Base de Rota apuntan al "descontento que tienen los trabajadores españoles del Ministerio de Defensa para dar servicio a la Armada de los EEUU como Personal Laboral Local, debido a la congelación salarial que sufren desde el 2023, teniendo en cuenta que la Administración Pública española tuvo una subida salarial del 3,5% en el 2023 y recientemente se ha publicado que será de hasta un 2,5% en el 2024".

Tanto el personal de las administraciones americanas como españolas han actualizado sus salarios, pero no ha sido así para el PLL. El IPC acumulado en los últimos 10 años se eleva al 24%, sin embargo, este personal ha tenido unas subidas en este mismo tiempo que van del 2,45% y 12,13% en el mejor de los casos y dependiendo de las categorías y niveles, en áreas tensionadas por los precios principalmente por el estacionamiento de personal americano, señalan en el comunicado.

"Además, las subidas de años anteriores han sido discriminatorias, no siendo equitativas para toda la plantilla, siendo divididas por categorías profesionales, justificándose según normativa estadounidense que se basan en encuestas salariales de empresas de las cuales desconocemos, ya que no nos permiten acceder a esa información amparándose en el Convenio bilateral entre el Reino de España y de los EEUU donde la Armada Estadounidense pueden organizar el trabajo y salario a su mejor conveniencia. Todo esto ocurre con el silencio cómplice del Ministerio de Defensa", dicen desde UGT.

Así, los sindicatos solicitan de nuevo que exija a la administración norteamericana que se ejecute la subida salarial del 2023 y del 2024, que no sea discriminatoria por niveles y/o categorías profesionales y que esté acorde al nivel de vida que hay en las provincias afectadas". "Excusas como que no han tenido un analista para realizar el estudio y determinar los porcentajes de subida resultan del todo absurdas y entendemos que nuestro gobierno debe defender nuestros derechos y no mirar para otro lado", inciden desde CCOO que pide a la ministra de Defensa que los reciba cuando visite la Base.