Casi todos los trabajadores andaluces de la hostelería cobran más que los gaditanos

Durante la negociación del recientemente firmado convenio de hostelería gaditano que acaba de entrar en vigor, los sindicatos tenían en mente acercar los salarios a la provincia malagueña, donde el sector turístico lleva más tiempo asentado y las condiciones laborales son mejores. Esta comparativa con la regulación de la vecina Málaga nos ha hecho cuestionarnos cuánto cobran los trabajadores de la hostelería, hoteles y casinos en otras provincias andaluzas y qué lugar ocupa Cádiz en este análisis.

Efectivamente el documento que rige las nóminas para los trabajadores gaditanos queda a la cola de las tablas salariales andaluzas, aunque eso depende de las categorías profesionales. El sueldo de los empleados en Cádiz está por debajo en casi todos los aspectos para este 2025 que los trabajadores de Jaén, Granada, Málaga y Sevilla.

Con las pagas prorrateadas para poder hacer una media (algunos convenios recogen 14 pagas y otros 15 además de la diferencia de pluses), un cocinero o recepcionista de hotel medio en Cádiz recibe en su nómina 1.647 euros brutos. En Jaén es donde estaría mejor pagado, con 1.820 euros mensuales, seguido de Málaga (1.749), Granada (1.741) y Sevilla (1.728). Superan por estrecho margen las nóminas de Huelva (1.625 euros), Almería (1.622) y Córdoba (1.616).

Si nos fijamos en las nóminas más altas, Cádiz solo supera a las provincias de Córdoba y Almería, siendo alcanzada por todas las demás. Las pagas irían desde los 2.276 euros de Huelva hasta los 1.825 de Córdoba, quedando los jefes de cocina de los mejores restaurantes de Cádiz en 1.913 euros si se rigen por el convenio.

Jefe de cocina / Miguel Guillén

Cocinero / Miguel Guillén

Pinche / Miguel Guillén

Estos datos explican la necesidad de las importantes subidas reflejadas para los próximos años en el convenio gaditano con la intención de equipararlos al del resto de trabajadores del sector. Entre 2025 y 2028 las tablas salariales se incrementarán al 4,5% cada año, acumulando un 18% de alza.

El convenio laboral supondrá en Cádiz una subida en la categoría de cocinero hasta los 1.878 euros prorrateados para 2028, una cifra que no se puede comparar con otras provincias ya que solo Sevilla tiene pactadas las subidas hasta ese periodo. En la provincia hispalense ese cocinero cobraría 1.947 euros dentro de tres años, ya que recientemente también han firmado un convenio de 2025 a 2028 con subidas acumuladas del 17%, en sintonía con lo firmado por sindicatos y patronal en Cádiz.

Granada, Jaén, Almería y Málaga verán terminado a final de año la vigencia de sus convenios, de modo que tendrán que negociar en próximas fechas las subidas para las próximas anualidades. El de Córdoba concluye a finales de 2026 y Huelva en 2027, con aumentos por encima del 3% de media para estos años.

Provincia Jefe de cocina Cocinero Pinche Almería 1856 1622 1561 Cádiz 1913 1647 1567 Córdoba 1825 1616 1603 Granada 2220 1741 1649 Huelva 2276 1625 1381 Jaén 1944 1820 1571 Málaga 2014 1749 1705 Sevilla 2063 1728 1557

Más allá del sueldo base

Pero no es solo en el apartado económico en el que sale perdiendo el convenio gaditano. Los descansos del personal se limitan a una media de tres días cada dos semanas, proponiendo alternar semanas de un día y por otras de dos días libres negociable en cada empresa.

Los convenios de otras provincias como Córdoba recogen el descanso semanal en dos días naturales y otras como Jaén y Granada la regulan en dos días ininterrumpidos. En esta última incluye la necesidad de que la libranza caiga en domingo al menos cada seis semanas.

Cada documento es un mundo, con categorías profesionales muy detalladas con numerosas tablas salariales como Málaga o cuadros sencillos como la de Jaén; con pluses variados como la bolsa de vacaciones que recogen el convenio malagueño y onubense, o el de asistencia que incluye el sevillano.

Otro de los factores que diferencian trabajar en una provincia o en otra es el cobro de los días festivos trabajados que, si bien todos los convenios dan opción de acumularlos en vacaciones o cogerlos en bloque en fechas distintas, en caso de cobrarlos se recoge desde el pago del 75% extra al salario de ese día (Jaén), hasta el 175% que se cobra en Málaga o Granada. Cádiz lo cuantifica en el 150%.

La antigüedad es otro de los conceptos que más varía según convenio. En algunos solo se estipula para trabajadores antiguos que la perciben desde el siglo pasado (Jaén), en otras muchas se ha ido adaptando a pluses progresivos que suponen un porcentaje del salario base (Córdoba) o de una cantidad específica, casos de Sevilla o Almería.

En Cádiz ese concepto va desde los 25 euros a partir de los cinco años en la empresa, hasta los 125 euros a partir de los 25 años. Huelva, por ejemplo, es mucho más generosa para los trabajadores más veteranos con plus del 50% del SMI a partir de los 29 años.

Otros pluses como el de transporte (69,36 euros en Cádiz y 90,96 si el centro está fuera del entorno urbano), manutención o vestuario varían sus cantidades, quedando exento en muchos convenios este último por la obligatoriedad de la empresa de dotar de uniforme a sus trabajadores. La nocturnidad se incluye en todos los documentos provinciales con diferente cuantía, así como el pago de los servicios extraordinarios.

La provincia que presenta más desigualdades entre las categorías mejor y peor pagadas es claramente Huelva, que tiene los sueldos más extremos por arriba y por abajo (desde los 2.276 euros para un jefe de mayor categoría en convenio hasta los 1.381 para un mozo). Por contra, Córdoba es la que más igualdad presenta entre sus categorías profesionales, con 222 de diferencia entre el peor pagado y el mejor según sus tablas salariales para 2025.