Todas las personas en contacto con la gripe aviar dan negativo en la pcr

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha explicado que todas las PCR practicadas a las personas de las que se lleva a cabo un seguimiento por su contacto con aves afectadas por la gripe aviar han dado negativo.

Así lo ha dado a conocer en su comparecencia ante los periodistas durante una visita al Hospital Universitario de La Línea de la Concepción , donde ha inaugurado una nueva Unidad de Hospitalización de Salud Mental Infanto-Juvenil.

Hernández ha querido transmitir un "mensaje de tranquilidad", ya que, según explica, "es muy improbable que la gripe aviar se transmita a humanos, de hecho, no se han detectado casos en personas".

La consejera ha recordado que existen "focos localizados" de aves muertas afectadas por la gripe aviar en el parque del Tamarguillo, en Sevilla; un posible foco en investigación en el parque de Huelin, en Málaga; en una granja de aves en El Cerro del Andévalo (Huelva); y un ave en Aznalcázar (Huelva).

Por ese motivo, añade, La Consejería de Salud trabaja "en conjunto con las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura", si bien en el caso de su departamento, se centra "en la vigilancia de la salud humana".

"Estamos haciendo el seguimiento a 25 personas que han estado en contacto con aves muertas, les explicamos los síntomas que deben vigilar", ha señalado.

Dentro de ese seguimiento, a las personas en seguimiento se les practica una PCR "a los cinco días. De momento todas las muestras de PCR han dado negativo", ha explicado la consejera.

El virus del Nilo está en Cádiz

Por otra parte, la consejera ha informado de la detección de trampas de mosquitos con resultado positivo en virus del Nilo Occidental en la provincia de Cádiz.

En concreto, la consejera ha indicado que estos positivos se han producido en trampas situadas en Benalup-Casas Viejas y en Barbate.

Asimismo la provincia de Cádiz cuenta con 16 municipios en riesgo alto por Virus del Nilo, uno de ellos en fase de alerta. Hasta el 5 de octubre, Benalup-Casas será vigilada por la Consejería de Salud por la presencia del mosquito transmisor de esta enfermedad. El municipio de La Janda estará cuatro semanas en alerta después de que el muestreo de mosquitos capturados en la zona encontrase insectos infectados.

A consecuencia del hallazgo, ha indicado, "se ha determinado el área de alerta, que es de un radio de 1,5 kilómetros".

En cualquier caso, ha valorado que "solo hemos tenido un animal infectado este verano y sin casos en humanos".

"Sí hemos detectado trampas con mosquitos infectados, como era de esperar. Hay varias zonas en alerta por ello", ha manifestado.