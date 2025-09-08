El mapa de pueblos de Cádiz en riesgo alto y en alerta por el Virus del Nilo

La provincia de Cádiz cuenta con 16 municipios en riesgo alto por Virus del Nilo, uno de ellos en fase de alerta. Hasta el 5 de octubre, Benalup-Casas será vigilada por la Consejería de Salud por la presencia del mosquito transmisor de esta enfermedad. El municipio de La Janda estará cuatro semanas en alerta después de que el muestreo de mosquitos capturados en la zona encontrase insectos infectados.

El mapa de peligrosidad elaborado por el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (FNO) de la Junta de Andalucía sitúa a Cádiz como la segunda provincia con más municios afectados. En este 2025, son 16 las localidades en riesgo alto por Virus del Nilo: Alcalá de los Gazules, Algeciras, Algodonales, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Jerez de la Frontera, Los Barrios, Medina-Sidonia, Prado del Rey, Puerto Real, Puerto Serrano, San José del Valle, Tarifa, Ubrique, Vejer de la Frontera y Villamartín.

El programa de vigilancia obliga a los municipios, hasta los que están en riesgo bajo, a seguir un protocolo para prevenir el Virus del Nilo en Cádiz. Actualmente en la provincia hay 16 municipios en riesgo alto y uno en alerta. Este último estado es el que se declara en un área donde se ha comprobado la existencia de mosquitos con el Virus del Nilo a menos de 1,5 kilómetros de un núcleo poblacional. Las trampas instaladas a las afueras del municipio por la Comarca de Especial Seguimiento de La Janda permitieron el hallazgo.

¿Cuál es la diferencia entre municipios en riesgo alto y en alerta por Virus del Nilo?

El riesgo alto por Virus del Nilo se le concede a todo municipio donde se haya detectado la circulación del mismo en los últimos tres años. El estado de alerta se declara cuando se comprueba la existencia de mosquitos, aves o animales afectados por el Virus del Nilo a poca distancia de zonas pobladas. La alerta se activa durante un mínimo cuatro semanas para las que el protocolo establece una serie de medidas.

Concretamente, el Ayuntamiento del municipio afectado debe ejecutar las labores para identificar y controlar el el origen del foco de transmisión, poner en marcha los tratamientos adulticidas barrera y perimetral en la zona afectada en caso necesario y comunicar los puntos donde se ha encontrado el origen de la transmisión. En cuanto a la administración sanitaria, se pone en marcha medidas epidemiológicas acordes a la situación de acuerdo con protocolo de epidemias. En caso de contagio humano, se activan medidas en el centro de transfusión de sanguínea y trasplantes y la constitución de un Comité de Dirección.

Por su parte, el riesgo alto implica la elaboración de un plan municipal de control y se trata de una fase más de comunicación, sensibilización y vigilancia a la población de los peligros del Virus del Nilo. Es una fase de vigilancia donde a través del trampeo se controla la presencia de insectos afectados.

Municipios en riesgo medio por el Virus del Nilo

En el listado realizado por el PMO de la Junta de Andalucía este marzo, hay varios municipios de Cádiz en riesgo medio. En este nivel se requiere de la elaboración de un plan municipal y de vigilancia.

Estas son 25 las localidades gaditanas que se encuentran en riesgo medio por Virus del Nilo:

Alcalá del Valle

Algar

Arcos de la Frontera

Bornos

Cádiz

Castellar de la Frontera

Chiclana de la Frontera

Chipiona

Conil de la Frontera

El Bosque

El Gastor

El Puerto de Santa María

Espera

Jimena de la Frontera

La Línea de la Concepción

Olvera

Paterna de Rivera

Rota

San Fernando

San Martín del Tesorillo

San Roque

Sanlúcar de Barrameda

Torre Alháquime

Trebujena

Zahara

Municipios de Cádiz en riesgo bajo por el Virus del Nilo

A las localidades en riesgo bajo este plan les insta a contemplar los habituales controles de salubridad pública y de gestión de insectos como los mosquitos.

Los municipios en riesgo bajo son los siguientes: