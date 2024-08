"Si el terremoto de Portugal hubiera sido de 6 grados se habría activado la alerta por posible tsunami en Cádiz"

"Si el terremoto de este lunes de Portugal hubiera sido de 6 grados en la escala Richter -en lugar de 5.3- , a los 15 minutos se habría activado el modelo matemático que indica hasta dónde llegaría el posible maremoto en la costa de Cádiz". Con estas palabras el experto Gregorio Gómez Pina insiste en la importancia de estar preparados, "pues no se sabe si a un poco más de lo que fue se hubiera producido el tsunami, pero sí que había probabilidad, nos ha faltado poco", afirma el Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, máster en la Universidad de Hawai y de Cantabria.

Desgrana que una vez emitida esta alerta, se hubiera comprobado con los Puertos del Estado la situación real tras el seísmo, de lo que se determinaría si sigue adelante la alerta por posible tsunami o si finalmente se desactivaría por ausencia de peligro, "habría hasta una hora de margen para actuar, aproximadamente". El problema, subraya, "que es lo que me preocupa, y mucho, es que en la costa de Cádiz solo está preparada Chipiona, que ha hecho la tarea". Afirma que pese a que en Andalucía se ha avanzado mucho con el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremoto y a nivel nacional con el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos que precisamente se presentó en Cádiz en 2021, "todavía no están preparados los planes de actuación local, pues cada municipio tiene sus particularidades y debe tener el suyo".

De hecho, ante la pregunta de la situación en Cádiz capital, cuyo carácter insular potencia la peligrosidad de la zona, asevera que "ya están trabajando en ello, e incluso se impartió una conferencia en junio y me consta que el alcalde ha puesto a trabajar a su equipo, con José Manuel Calvo de Protección Civil al frente, pero lo cierto es que no está el plan aún", con lo que la población no hubiera sabido cómo actuar.

Es decir, solo en Chipiona la ciudadanía tendría las indicaciones para salir lo mejor posible de esta situación que puede convertirse en un auténtico desastre y poner en peligro la vida de miles de personas en un momento, además, en el que la población es mucho mayor dado el importante turismo en la zona. Tanto es así que la Unesco ha reconocido al municipio como Tsunami Ready, un nombramiento que viene precedido por los programas de preparación que el municipio ha ido realizando desde el 2020 ante el riesgo de tsunami, y habiendo superado los criterios establecidos por la organización para la obtención del reconocimiento.

Señal de evacuación ante la alerta de tsunami en una playa de Chipiona. / RTV Chipiona

El plan no solo contemplaría cartelería indicativa de rutas de evacuación, sino que integraría un sistema de alarmas en el municipio para alertar a la gente y también tendría que incluir simulacros para la ciudadanía en general. De forma puntual sí que se han hecho en muy pocos centros educativos de la capital y de otros municipios gaditanos, pero no en todos, lo cual se antoja fundamental.

Gregorio Gómez reconoce que esto supone invertir dinero y personal, "pero es necesario hacerlo, que todos los ayuntamientos del litoral se pongan a hacer el suyo, y el terremoto de ayer fue un aviso a tener en cuenta, no porque se vaya a repetir inmediatamente, eso es imposible saberlo, pero sí puede ocurrir y debemos estar preparados, que todos sepamos qué debemos hacer. No puede pasar del verano próximo, que deben estar sí o sí".

En este contexto, Gómez Pina señala que con todo, en Andalucía "vamos algo más preparados, pues en el resto de España no se ha hecho nada aún".

"Con una simple ola de dos metros ya sería un desastre"

El experto señala en relación a la proporcionalidad del tsunami que podría venir con un terremoto a partir de una magnitud 6 que "no es necesario que sea una ola de 15 metros, con solo una onda de dos metros de altura con una masa de agua de dos kilómetros asociada ya todo se convierte en un desastre, en un río de agua que empieza a recorrer la ciudad, con todo lo que conllevaría consigo".

El terremoto magnitud 5,3 al sur de Portugal se dejó sentir en la mañana del lunes en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, tal y como recogió el Instituto Geográfico Nacional en su informe sobre el seísmo, a las 6.11 horas. En un listado del Instituto Geográfico Nacional de zonas afectadas, aparecen los nombres de algunas localidades de Cádiz. No obstante, les atribuye grado II de intensidad, de lo más bajo. Por lo que los gaditanos apenas se percataron de ningún seísmo este 26 de agosto. Las poblaciones que aparecen en el listado son Cádiz capital, Chiclana, Jerez Puerto Real y Rota.