Tensión entre la alcaldesa de Sanlúcar y la 'nueva' oposición pese al consenso en el pleno

El pleno municipal de Sanlúcar vivió momentos de tensión, con un agrio enfrentamiento entre la alcaldesa, Carmen Álvarez, y el ex teniente de alcalde, Víctor Mora. El debate sobre la petición de una comisión de investigación por lo sucedido en la residencia Virgen de la Caridad derivó en acusaciones cruzadas entre ambos, con Mora recriminando a IU su falta de apoyo previo y Álvarez respondiendo que el PSOE está "politizando" el asunto. "Hace tres meses usted estaba callado porque pertenecía al gobierno de coalición", le espetó la regidora, quien insistió en que "se investigue todo porque no tenemos ningún miedo". Por su parte, Mora aseguró que su partido "llegará hasta el final para saber la verdad" sobre este caso, sumándose al PP en esta exigencia.

Sobre este caso, la regidora señaló su apoyo a las familias denunciantes, pero justificó que "es el consejo de administración quien debe dirimir este asunto, ya que es una empresa mercantil, no un tema político". "Actualmente, se está instruyendo el expediente informativo". Marmolejo (PP) y Mora (PSOE) avisaron que llegarán hasta el final para saber la verdad sobre este asunto, que despertó las tensiones contenidas entre los grupos. "No han querido que se sepa la verdad", recalcó Mora.

Sin embargo, más allá de este tenso enfrentamiento, el pleno evidenció una nueva dinámica en el Ayuntamiento con IU gobernando en minoría, en la que los acuerdos y el diálogo político marcaron la sesión. Pese a las discrepancias iniciales sobre la redacción del acta del pleno anterior, la sesión transcurrió con apoyo unánime a diversas mociones. Entre ellas, la petición a la Junta de Andalucía para investigar los posibles vertidos mineros en el estuario del Guadalquivir, así como propuestas en apoyo al sector veterinario y mejoras en infraestructuras locales, presentadas tanto por IU como por el PP.

Uno de los puntos clave del pleno fue la aprobación de dos modificaciones presupuestarias impulsadas por IU. La primera, relativa a la transferencia de crédito para la carpeta sanitaria del personal municipal, fue defendida por el teniente de alcaldesa, David González, quien subrayó la transparencia del equipo de gobierno en esta cuestión. "Un voto en contra o una abstención sería ir en contra de los trabajadores", advirtió. Pese a ello, VOX se abstuvo alegando falta de información y el PP votó a favor, permitiendo que la propuesta saliera adelante ante la silenciosa abstención del PSOE.

El otro gran asunto económico de la sesión fue la modificación presupuestaria de 993.926,23 euros para finalizar la rehabilitación de la antigua Cárcel Real y convertirla en Casa de la Cultura. La alcaldesa explicó que la empresa adjudicataria anterior está en proceso de liquidación, por lo que era necesario actualizar los precios del proyecto "ante un nuevo escenario" para volver a licitarlo. Entre los proyectos incluidos en esta financiación también se encuentran la conexión mecánica entre el Barrio Alto y el Barrio Bajo, la remodelación del eje patrimonial del Barrio Alto y la ampliación del Centro de Servicios Sociales. Álvarez advirtió que, si las obras no concluyen antes del 15 de febrero de 2027, el Ayuntamiento deberá devolver más de un millón de euros de fondos europeos de la Edusi.

En este punto, VOX mostró su apoyo a la modificación presupuestaria, con su portavoz, Carmen Infantes, asegurando que su grupo estará "en las propuestas útiles para los sanluqueños sin mirar ideologías". El PSOE y el PP, aunque pidieron más detalles sobre la reanudación de la obra, terminaron votando a favor, permitiendo que la modificación quedara aprobada por unanimidad.

Continuando con el pleno, salieron adelante la moción de VOX, de forma unánime, para pedir un espacio propio para cada grupo en la web del Ayuntamiento, otra moción de IU, en la que se denunciaba la desantención por parte de la Junta de Andalucía a los niños necesidades especiales, y una del PP para apoyar al sector del taxi. La tensión volvió con la nueva moción del PSOE en la que se pedía regular los pisos de alquiler turísticos. David González atendió la petición pero no sin antes criticar la gestión que Mónica González, ex delegada de Urbanismo, realizó el tiempo que estuvo en el gobierno. "Pedís desde la oposición lo que no hicisteis siendo parte del gobierno", afirmó el teniente de alcaldesa. "Me faltaría tiempo para decirle lo que usted no hace", replicó la socialista.

Más allá del choque final entre la alcaldesa y el ex teniente de alcalde, la sesión dejó patente que el gobierno en minoría de IU exigirá una nueva forma de hacer política basada en la negociación y el consenso. A pesar de las tensiones puntuales, la mayoría de los puntos tratados contaron con un amplio respaldo, reflejando, por el bien de los sanluqueños, una voluntad de colaboración entre los distintos grupos para tratar de garantizar el buen funcionamiento de la ciudad.