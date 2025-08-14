Tabla de mreaas del 14 de agosto de 2025: horarios de la pleamar y la bajamar
Horario de las mareas para este 14 de agosto en los principales puntos del litoral gaditano, según los datos del Instituto Hidrográfico de la Marina española.
Cádiz:
- Pleamar a las 07:28 (3,18 m)
- Bajamar a las 13:23 (0,76 m)
- Pleamar a las 19:50 (3,30 m)
- Bajamar a las 01:54 (0,81 m)
El Puerto de Santa María:
- Pleamar a las 07:18 (3,21 m)
- Bajamar a las 13:13 (0,72 m)
- Pleamar a las 19:40 (3,31 m)
- Bajamar a las 01:41 (0,79 m)
Tarifa:
- Pleamar a las 06:56 (1,36 m)
- Bajamar a las 12:19 (0,33 m)
- Pleamar a las 19:17 (1,39 m)
- Bajamar a las 00:37 (0,38 m)
Bonanza:
- Pleamar a las 07:32 (2,62 m)
- Bajamar a las 13:56 (0,44 m)
- Pleamar a las 19:57 (2,74 m)
Rota:
- Pleamar a las 07:20 (3,21 m)
- Bajamar a las 13:14 (0,81 m)
- Pleamar a las 19:42 (3,34 m)
- Bajamar a las 01:45 (0,86 m)
