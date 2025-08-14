Tabla de mreaas del 14 de agosto de 2025: horarios de la pleamar y la bajamar

Horario de las mareas para este 14 de agosto en los principales puntos del litoral gaditano, según los datos del Instituto Hidrográfico de la Marina española.

Un hombre jugando con su mascota en la playa canina de Chiclana
Un hombre jugando con su mascota en la playa canina de Chiclana

14 de agosto 2025 - 06:00

Tabla de Mareas
--:--:--

Horarios de las Mareas para el jueves 14 de agosto de 2025 en la provincia de Cádiz, según datos del Instituto Hidrográfico de la Marina:

Cádiz:

  • Pleamar a las 07:28 (3,18 m)
  • Bajamar a las 13:23 (0,76 m)
  • Pleamar a las 19:50 (3,30 m)
  • Bajamar a las 01:54 (0,81 m)

El Puerto de Santa María:

  • Pleamar a las 07:18 (3,21 m)
  • Bajamar a las 13:13 (0,72 m)
  • Pleamar a las 19:40 (3,31 m)
  • Bajamar a las 01:41 (0,79 m)

Tarifa:

  • Pleamar a las 06:56 (1,36 m)
  • Bajamar a las 12:19 (0,33 m)
  • Pleamar a las 19:17 (1,39 m)
  • Bajamar a las 00:37 (0,38 m)

Bonanza:

  • Pleamar a las 07:32 (2,62 m)
  • Bajamar a las 13:56 (0,44 m)
  • Pleamar a las 19:57 (2,74 m)

Rota:

  • Pleamar a las 07:20 (3,21 m)
  • Bajamar a las 13:14 (0,81 m)
  • Pleamar a las 19:42 (3,34 m)
  • Bajamar a las 01:45 (0,86 m)

También te puede interesar

Lo último

stats