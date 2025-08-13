Tabla de mareas del 13 de agosto de 2025: horarios de la pleamar y la bajamar

Tabla de Mareas --:--:--

Horarios de las Mareas para el miércoles 13 de agosto de 2025 en la provincia de Cádiz, según datos del Instituto Hidrográfico de la Marina:

*Las horas indicadas son horarios UTC. Para obtener la hora local sumar dos horas en horario de verano y una en horario de invierno.

Cádiz:

Pleamar a las 06:46 (3,28 m)

Bajamar a las 12:41 (0,63 m)

Pleamar a las 19:04 (3,48 m)

Bajamar a las 01:10 (0,62 m)

El Puerto de Santa María:

Pleamar a las 06:35 (3,32 m)

Bajamar a las 12:30 (0,59 m)

Pleamar a las 18:54 (3,51 m)

Bajamar a las 00:57 (0,60 m)

Tarifa:

Pleamar a las 06:13 (1,43 m)

Bajamar a las 11:39 (0,25 m)

Pleamar a las 18:29 (1,46 m)

Bajamar a las 23:51 (0,32 m)

Bonanza:

Pleamar a las 06:49 (2,71 m)

Bajamar a las 13:15 (0,33 m)

Pleamar a las 19:11 (2,91 m)

Bajamar a las 01:47 (0,39 m)

Rota: