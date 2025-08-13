Tabla de mareas del 13 de agosto de 2025: horarios de la pleamar y la bajamar
Horario de las mareas para este 13 de agosto en los principales puntos del litoral gaditano, según los datos del Instituto Hidrográfico de la Marina española.
Horarios de las Mareas para el miércoles 13 de agosto de 2025 en la provincia de Cádiz, según datos del Instituto Hidrográfico de la Marina:
*Las horas indicadas son horarios UTC. Para obtener la hora local sumar dos horas en horario de verano y una en horario de invierno.
Cádiz:
- Pleamar a las 06:46 (3,28 m)
- Bajamar a las 12:41 (0,63 m)
- Pleamar a las 19:04 (3,48 m)
- Bajamar a las 01:10 (0,62 m)
El Puerto de Santa María:
- Pleamar a las 06:35 (3,32 m)
- Bajamar a las 12:30 (0,59 m)
- Pleamar a las 18:54 (3,51 m)
- Bajamar a las 00:57 (0,60 m)
Tarifa:
- Pleamar a las 06:13 (1,43 m)
- Bajamar a las 11:39 (0,25 m)
- Pleamar a las 18:29 (1,46 m)
- Bajamar a las 23:51 (0,32 m)
Bonanza:
- Pleamar a las 06:49 (2,71 m)
- Bajamar a las 13:15 (0,33 m)
- Pleamar a las 19:11 (2,91 m)
- Bajamar a las 01:47 (0,39 m)
Rota:
- Pleamar a las 06:37 (3,30 m)
- Bajamar a las 12:30 (0,67 m)
- Pleamar a las 18:55 (3,51 m)
- Bajamar a las 01:00 (0,66 m)
