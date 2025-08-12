Tabla de mareas del 12 de agosto de 2025: horarios de la pleamar y la bajamar

Tabla de Mareas --:--:--

Horarios de las Mareas para el martes 12 de agosto de 2025 en la provincia de Cádiz, según datos del Instituto Hidrográfico de la Marina:

*Las horas indicadas son horarios UTC. Para obtener la hora local sumar dos horas en horario de verano y una en horario de invierno.

Cádiz:

Pleamar a las 06:07 (3,32 m)

Bajamar a las 12:02 (0,57 m)

Pleamar a las 18:22 (3,57 m)

Bajamar a las 00:30 (0,49 m)

El Puerto de Santa María:

Pleamar a las 05:56 (3,37 m)

Bajamar a las 11:50 (0,53 m)

Pleamar a las 18:12 (3,62 m)

Bajamar a las 00:18 (0,47 m)

Tarifa:

Pleamar a las 05:33 (1,46 m)

Bajamar a las 11:01 (0,22 m)

Pleamar a las 17:47 (1,50 m)

Bajamar a las 23:09 (0,29 m)

Bonanza:

Pleamar a las 06:09 (2,74 m)

Bajamar a las 12:36 (0,29 m)

Pleamar a las 18:29 (3,00 m)

Bajamar a las 01:10 (0,30 m)

Rota: