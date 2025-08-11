Tabla de mareas del 11 de agosto de 2025: horarios de la pleamar y la bajamar

Un crucero atracado en el Muelle Alfonso XIII del puerto de Cádiz

Tabla de Mareas --:--:--

Horarios de las Mareas para el lunes 11 de agosto de 2025 en la provincia de Cádiz, según datos del Instituto Hidrográfico de la Marina:

*Las horas indicadas son horarios UTC. Para obtener la hora local sumar dos horas en horario de verano y una en horario de invierno.

Cádiz:

Pleamar a las 05:30 (3,29 m)

Bajamar a las 11:25 (0,59 m)

Pleamar a las 17:43 (3,57 m)

Bajamar a las 23:53 (0,44 m)

El Puerto de Santa María:

Pleamar a las 05:18 (3,34 m)

Bajamar a las 11:12 (0,54 m)

Pleamar a las 17:33 (3,64 m)

Bajamar a las 23:40 (0,42 m)

Tarifa:

Pleamar a las 04:55 (1,46 m)

Bajamar a las 10:24 (0,21 m)

Pleamar a las 17:07 (1,50 m)

Bajamar a las 22:30 (0,29 m)

Bonanza:

Pleamar a las 05:32 (2,73 m)

Bajamar a las 11:57 (0,30 m)

Pleamar a las 17:50 (3,02 m)

Bajamar a las 00:33 (0,27 m)

Rota: