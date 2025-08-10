Tabla de mareas del 10 de agosto de 2025: horarios de la pleamar y la bajamar
Horario de las mareas para este 10 de agosto en los principales puntos del litoral gaditano, según los datos del Instituto Hidrográfico de la Marina española.
Horarios de las Mareas para el sábado 10 de agosto de 2025 en la provincia de Cádiz, según datos del Instituto Hidrográfico de la Marina:
*Las horas indicadas son horarios UTC. Para obtener la hora local sumar dos horas en horario de verano y una en horario de invierno.
Cádiz:
- Pleamar a las 04:54 (3,20 m)
- Bajamar a las 10:49 (0,66 m)
- Pleamar a las 17:06 (3,50 m)
- Bajamar a las 23:17 (0,48 m)
El Puerto de Santa María:
- Pleamar a las 04:41 (3,25 m)
- Bajamar a las 10:35 (0,61 m)
- Pleamar a las 16:55 (3,57 m)
- Bajamar a las 23:04 (0,44 m)
Tarifa:
- Pleamar a las 04:18 (1,43 m)
- Bajamar a las 09:49 (0,23 m)
- Pleamar a las 16:29 (1,46 m)
- Bajamar a las 21:56 (0,31 m)
Bonanza:
- Pleamar a las 04:55 (2,66 m)
- Bajamar a las 11:18 (0,36 m)
- Pleamar a las 17:11 (2,97 m)
- Bajamar a las 23:56 (0,29 m)
Rota:
- Pleamar a las 04:43 (3,24 m)
- Bajamar a las 10:37 (0,68 m)
- Pleamar a las 16:55 (3,55 m)
- Bajamar a las 23:05 (0,49 m)
También te puede interesar
Newsletter 'Botón de muestra', o cómo sobrevivir a los locos bajitos
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.