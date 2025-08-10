Tabla de mareas del 10 de agosto de 2025: horarios de la pleamar y la bajamar

Bañistas paseando por la playa de La Barrosa en Chiclana

Tabla de Mareas --:--:--

Horarios de las Mareas para el sábado 10 de agosto de 2025 en la provincia de Cádiz, según datos del Instituto Hidrográfico de la Marina:

*Las horas indicadas son horarios UTC. Para obtener la hora local sumar dos horas en horario de verano y una en horario de invierno.

Cádiz:

Pleamar a las 04:54 (3,20 m)

Bajamar a las 10:49 (0,66 m)

Pleamar a las 17:06 (3,50 m)

Bajamar a las 23:17 (0,48 m)

El Puerto de Santa María:

Pleamar a las 04:41 (3,25 m)

Bajamar a las 10:35 (0,61 m)

Pleamar a las 16:55 (3,57 m)

Bajamar a las 23:04 (0,44 m)

Tarifa:

Pleamar a las 04:18 (1,43 m)

Bajamar a las 09:49 (0,23 m)

Pleamar a las 16:29 (1,46 m)

Bajamar a las 21:56 (0,31 m)

Bonanza:

Pleamar a las 04:55 (2,66 m)

Bajamar a las 11:18 (0,36 m)

Pleamar a las 17:11 (2,97 m)

Bajamar a las 23:56 (0,29 m)

Rota: