Susana Toro, nueva alcaldesa de Villamartín: “Quiero conseguir más suelo industrial para que se asienten empresas aquí”

La andalucista Susana Toro es desde el pasado 20 de diciembre la nueva y primera alcaldesa mujer de Villamartín tras la marcha del también andalucista, Juan Luis Morales, que ha sido regidor del pueblo durante los últimos 14 años. Toro ocupó el segundo puesto en la candidatura de Andalucía por Sí a las últimas elecciones municipales de 2023. La nueva regidora mantiene el pacto de gobierno con la única edil que tiene el PP para gobernar sin sobresaltos y frente a una oposición del PSOE, que suma ocho ediles, el mismo número que los andalucistas tienen en el pleno.

–¿Cómo se tomó la renuncia del ex alcalde Juan Luis Morales, sabiendo que la segunda en la lista electoral era usted y por tanto, optaba al cargo como candidata al pleno de investidura?

–Era un comentario que Juan Luis había dicho en otras ocasiones, que en algún momento se iba a retirar si algún día se encontraba muy cansado para seguir y que me iba a tocar a mí coger las riendas del gobierno. Cuando anunció su renuncia fue un poco impactante, lo esperas pero hasta que no llega el momento no eres consciente de ello. Dices ‘madre mía ya me ha caído esto encima’ y claro, por ley, me tocaba a mí. Era una responsabilidad que adquirí con Juan Luis Morales hace tiempo con este tema, que lo hemos hablado. Por tanto, he asumido la responsabilidad muy conscientemente.

–Supongo que le entraría un poco de vértigo sabiendo que la renuncia en parcelas como la personal es muchísimo mayor cuando se asume el cargo de alcaldesa

–Lo consulté bastante con la almohada y con mi marido, que evidentemente esto le afecta junto a mi hijo, y me dio mucha fuerza. La diferencia que estoy experimentando ahora con respecto a mi trayectoria de edil es que antes encontraba el paraguas de Juan Luis. Podías tomar muchas decisiones en tus respectivas delegaciones porque hay un margen muy grande, pero siempre tenías la figura de él, en la que te apoyabas, te daba fuerzas… Ahora, esa figura no está y asumes todas las responsabilidades y eso es lo que más me ha costado. Yo conocía todos los entresijos del Ayuntamiento, pero no es lo mismo cuando estás a este lado.

–¿Cuánto tiempo lleva en política?, ¿ha pisado alguna vez la oposición?

–Llevo 10 años en política. En la oposición nunca. Yo me uní al partido dos o tres años antes de las elecciones de 2015, cuando de manera sorprendente Juan Luis Morales me puso como número dos de la lista electoral. Y siempre he ido en segundo lugar en las tres elecciones municipales a las que he concurrido con él. Hemos trabajado muy bien juntos.

–¿Qué delegaciones municipales ha desempeñado a lo largo de estos años en el gobierno municipal andalucista?

–Siempre he sido concejal de Personal y Hacienda, pero esta última competencia ha recaído más en la figura del anterior alcalde. Personal ha estado muy relacionado con lo que estudié y mi área de conocimiento, que fue Relaciones Laborales.

–¿Qué impronta buscar dar a esta nueva etapa dentro de este mandato, en los dos años y medios que restan aún?

–Quiero que se note que está al frente del gobierno local una mujer, que eso también es una responsabilidad. Pienso que las mujeres tenemos una sensibilidad distinta, vemos las cosas de manera distinta y quiero que eso se refleje en mi gestión en la localidad.

–Lleva más de tres semanas, desde el día 20 de diciembre ¿qué decisiones le ha tocado ya asumir?

–He empezado teniendo que decidir si adelantaba la Cabalgata por el tema del tiempo. Era como romper con una tradición y en Villamartín, que es un pueblo muy tradicional, cuesta. Esperamos hasta el último momento para ver si había otra opción como sacarla por la mañana, pero cuando pusieron la alerta amarilla, no hubo más remedio que adelantarla al sábado. Salió todo perfecto, pero costó tomar la decisión.

–Supongo que el ex alcalde Morales le ha dejado asentadas las arcas, ¿qué proyectos de continuidad seguirá y cuáles serán los que tengan su firma?

–Como gran gestor que ha sido las ha dejado bien, la deuda que había en este ayuntamiento anterior a los mandatos andalucistas se va pagando poco a poco. En cuanto a proyectos, voy a continuar con los que están encima de la mesa, que están con licitaciones. Por ejemplo, en el centro de la localidad eliminar asfalto y dejar las vías de adoquines, algo más atractivo para la zona comercial de la localidad; peatonalizar algún tramo de calle que fomente la hostelería en el pueblo, que es un punto muy fuerte de la economía. Tengo en mente conseguir más terreno industrial para que resulte atractivo a las empresas que se quieran asentar en el municipio, como ha ocurrido con la firma de marroquinería Poléne, que está en el polígono local para que generen empleos. Me preocupa bastante el tema de la sequía porque Villamartín es un pueblo agrícola, y eso nos afecta en el empleo bastante. He tenido reuniones ya con la Cooperativa del Campo.

–¿Qué consejos le dio su predecesor en el cargo antes de marcharse?

–No es una persona de ir dando consejos, él me conoce, sabe cómo trabajo y cómo soy. Y lo que me ha dicho es que continúe como hasta ahora. Tengo bastantes conocimientos para seguir llevando la gestión.

–¿Es consciente de que está escribiendo una página en la historia local de este pueblo al ser la primera alcaldesa de la localidad?

–Sí, aunque da vértigo. Quiero estar con los pies en el suelo, no ponerme medallitas por eso. Es algo que se ha planteado así y por mí, magnífico y maravilloso. Pero no quiero darle más importancia de la que tiene.

–¿Con su socia de gobierno del PP se ha sentado ya? ¿Va a mantener las mismas competencias dentro del equipo de gobierno como teniente de alcaldesa?

–Con María Martín tengo una buena relación. Nos sentamos todos los días. Somos de partidos distintos, pero nos une un fin que es el de trabajar por el pueblo. Hablamos continuamente y vamos con los proyectos que hay encima de la mesa. Y ella continúa con las delegaciones de Turismo, Cultura, Igualdad… Nos hemos sentado para hablar de la continuidad del pacto, pero ni ella me ha pedido nada más, ni yo le he ofrecido.

–Pero se sentaron antes del pleno de su investidura

–Un día antes. Firmamos un acuerdo tal y como estaba el anterior (el que se alcanzó con Morales) y simplemente hemos cambiado los nombres.

–Hay dos cuestiones que preocupan y tienen que ver con la vida diaria de los vecinos como son la del sistema de recogida de basuras ‘puerta a puerta’ y el tema de los efectivos de la Policía Local y su presencia en las calles, ¿qué planteamientos tiene para mejorarlos?

–La cuestión de la Policía Local como delegada de Personal lo he tocado bastantes veces. La ratio de este cuerpo de seguridad se cumple: son 20 agentes, tres oficiales y un subinspector. El problema es que hay agentes de baja por distintos motivos o se dan jubilaciones. Ahora mismo hay dos en este punto y hay que convocar plazas. Y eso provoca que la plantilla no esté completa. El cuadrante plantea que a lo largo de la mañana tengamos tres policías en oficina y dos en patrulla, otros dos por la tarde y otros dos por la noche. En el momento que hay una baja o algún agente se jubila, se nos queda cojo el servicio que hacen dos agentes. Entonces no puede patrullar solo un policía, porque no se puede poner en riesgo su integridad. Ese es el principal problema que tenemos. Hemos tenido meses como en septiembre pasado, en el que tuvimos ocho agentes de baja. Eso es muy difícil de cubrir. También tenemos que llegar a un acuerdo con los servicios extraordinarios de los policías. En caso de no tener suficientes agentes, hemos recurrido a la Guardia Civil. Por ejemplo, en la feria estuvieron prácticamente seis guardias civiles en el recinto todos los días.

–¿Y la basura?

–Cumplimos la ley estatal que dice que si no reciclas pagarás más. Somos pioneros en el servicio del ‘puerta a puerta’. Si superamos el 50% del reciclaje irá disminuyendo la factura del tratamiento. Hasta que la gente no vea que eso es una realidad, cree que es una molestia. A la larga será mejor, y hace falta la implicación de todos.

–Antes ha comentado que una de sus prioridades es ofrecer suelo a empresas, que quieran asentarse en el pueblo al estar ubicado como punto geográfico que facilita la conexión vial

–La agricultura es el principal motor de este pueblo y me preocupa por la sequía. Pero estamos abiertos a empresas que generen empleo. Tenemos que ver de dónde sacar más suelo industrial para que industrias de la marroquinería de Ubrique se puedan compaginar con Villamartín como centro neurálgico estratégico para envíos y devoluciones de productos como hace Poléne en nuestro pueblo. Eso sería muy interesante.

–¿Y se ha reunido con el sector comercial del pueblo?

–Me quiero sentar con ellos y con los hosteleros y tratar de recuperar la asociación que hubo en su día. Quiero ver sus necesidades. Al final estamos hablando de la economía de un pueblo y los Ayuntamientos debemos de estar cerca.

–¿Qué iniciativas cree que le hace falta a este pueblo, centro de servicios comarcales, para despegar más?

–Me gustaría hacer varios proyectos relacionados con el turismo y conectados con la oferta de la Sierra que está vinculada al senderismo y la naturaleza. Este pueblo está en una posición geográfica por la que pasa todo el mundo y quiero focalizar ese tipo de actuaciones aquí. Sí es cierto que tenemos una buena oferta de alojamientos rurales, pero quien lo demanda viene, compra, pero se queda en la casita de campo. Y buscamos un proyecto que haga más atractivo al pueblo para que redunde en el mismo.

–¿Qué mensaje le quiere enviar a la oposición de cara a su gestión, teniendo en cuenta que Andalucía Por Sí y el PSOE tienen el mismo número de ediles, ocho cada uno?

–Les digo lo mismo que señalé en mi investidura, que hagan una oposición dura como ellos mismos la han calificado. Es bueno que se critique todo lo que no esté bien. Pero si ven que algo está mal y no vemos, que traten de aportar soluciones para mejorar. Si lo que a todos nos importa es que el pueblo vaya bien, lo que quiero es que aporten ideas para ayudar, no solo criticar.

–Hay en el mundo rural el riesgo siempre de la despoblación, del que su pueblo no es, supongo, tampoco, ajeno a ello

–Villamartín realmente se está manteniendo. Nos movemos en los doce mil habitantes y de ahí no salimos. Es cierto que los jóvenes preparados se van fuera a buscar trabajo, pero también viene mucha gente a vivir aquí. Tenemos el hospital, la Mancomunidad, la Tesorería comarcal de la Seguridad Social, los institutos… Entonces es mucha la gente que se mueve tanto hacia dentro como hacia fuera y estamos manteniendo la población. Me preocupa, es algo que está ahí, en Andalucía.

–Usted, junto con el alcalde de Setenil, Rafael Vargas, son las caras del andalucismo en la actualidad en la Sierra, que ostentan Alcaldías...

–De hecho, formo parte de la coordinadora nacional de Andalucía por Sí, no de ahora que soy alcaldesa, sino de antes. Y recientemente me han nombrado la coordinadora de la Sierra. Trataré con Rafael para ver la manera de implementar el andalucismo en el resto de localidades.

–¿A qué se debe ese desinfle de la formación andalucista en la comarca cuando ha vivido momentos muy álgidos?

–Creo que ha sido más un tema personal de candidatos. Es más fácil cuando eres ganador. Cuando pierdes, cuesta bastante. Tengo contactos con todos los representantes en la Sierra. Están ahí, quieren pelear por esto, pero es lógico que, si no tienes un cargo, te has de buscar la vida.

–En su discurso de investidura pidió paciencia a la ciudadanía

–Para poder gestionar. La gente me ha transmitido alegría por el hecho de que una mujer acceda a la Alcaldía.