La andalucista Susana Toro es ya la nueva alcaldesa de Villamartín

La andalucista Susana Toro es ya la alcaldesa de Villamartín tras tomar posesión de su cargo en el pleno de investidura celebrado este viernes después de la marcha de Juan Luis Morales, que ha sido regidor del pueblo durante los últimos 14 años. Toro ocupó el segundo puesto en la candidatura de Andalucía por Sí a las últimas elecciones municipales de 2023.

La investidura de Susana Toro contó con los votos a favor de los ocho ediles de Andalucía por Sí, más el de la concejala del PP, María Martín Olmo, que en la actualidad es socia del gobierno municipal tras la alianza que forjó hace año y medio con los andalucistas tras las elecciones municipales de mayo de 2023. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Villamartín está gobernado por Andalucía por Sí, que obtuvo ocho ediles tras las últimas elecciones locales, siendo la formación con más votos, y que tiene como socia en su equipo a la edil del PP. En la oposición está el PSOE, con otros ocho ediles y cuya líder es Carmen Girón.

Así que el pleno de investidura se inició con la toma del acta del concejal Juan Sánchez Millán, que sustituye al de Juan Luis Morales, que se retira de la política activa. Tras ello, se presentaron dos candidaturas a la investidura: la del PSOE con Carmen Girón y la Andalucía por Sí, con Susana Toro, quien finalmente consiguió nueve (ocho andalucista y uno de la edil popular) de los 17 votos del pleno, siendo investida como alcaldesa de la localidad, la primera mujer de la historia democrática de Villamartín que ocupa el cargo de regidora en este pueblo.

Tras la investidura de la nueva alcaldesa, la concejala del PP, María Martín, le mostró su apoyo y le deseó su disposición para la “toma de decisiones certeras” para el pueblo. Por su parte, la líder de la oposición socialista, Carmen Girón, se congratuló por la llegada “de una mujer a la Alcaldía después de 40 años de democracia”. Girón aprovechó para recordar al PP que el pacto con los andalucistas “se mueve por intereses personales y no ha funcionado”. A la nueva regidora le recordó que tendrá “una oposición de fiscalización de su gestión”.

Y la nueva alcaldesa Susana Toro, que lleva casi 10 años como edil, dijo tras su investidura que era “un honor recibir el bastón de mando”, dirigiendo sus primeras palabras al ya ex alcalde Juan Luis Morales, del que destacó “su entrega, dedicación y gestión. Has dejado huella en Villamartín y eres un referente para este gobierno”. Afirmó que su meta es “conseguir grandes cosas para el pueblo” y pidió “paciencia y comprensión” a los vecinos en esta nueva andadura como regidora que emprende y ante “la tarea que se me pone por delante donde el único interés que prevalece es el de Villamartín”, añadió. A su socia de gobierno, María Martín, le pidió que continue trabajando en el proyecto de gobierno y a la oposición socialista que fiscalice y critique lo que no sea bueno para el pueblo “pero aportando ideas y soluciones porque Villamartín merece la pena”, concluyó.