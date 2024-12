Juan Luis Morales, en su último día como alcalde de Villamartín: “La silla no es de tu propiedad y hay que saber cederla a otro para que tire del carro”

Horas antes de materializar en el pleno de este jueves su renuncia como alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales (AxSí), concede su última entrevista tras casi 14 años como regidor. Morales será sustituido por la segunda persona de la lista electoral por la que Andalucía por Sí concurrió a las últimas elecciones municipales, en este caso, la concejala Susana Toro Troya. Para ello, se tendrá que programar en los próximos días otro pleno de investidura donde Toro deberá presentar su candidatura para ser votada como nueva alcaldesa

–Alcalde Juan Luis Morales supongo que no ha sido fácil su decisión de renunciar a la Alcaldía en pleno mandato

–La tenía muy meditada, y desde hace unos meses sabía que estaba llegando mi fin. Es como el que se pone a nadar y llegar un momento que no puede nadar más. Ya no podía más y llega un día en que si no estás comprometido al cien por cien, es mejor dejarlo y que tire del carro otro. Llevo 14 años al pie del cañón literalmente. No he parado ni un día. Y si te lo tomas tan intensamente como ha sido mi caso, que le he cogido el teléfono a todo el mundo para lo bueno y lo malo, llega un momento en que digo hasta aquí llego, no puedo más. Hay que ser honesto con uno mismo, saber que la silla no es de tu propiedad y hay que saber cedérsela a otro para que tire del carro con la misma intensidad con la que tú lo has hecho. No hay otra razón en mi renuncia, ni de enfermedad ni de nada.

–En la calle se ha dicho que ha podido influir algún proceso judicial que tiene pendiente

–Tengo uno abierto, que es el de las contrataciones que no supuso un perjuicio para nadie y lo afrontaré con la mayor de las dignidades cuando tenga que llegar, dentro de un año, dos o los que sean. Pero tampoco esto ha sido el motivo.

–Han sido 14 años gobernando, ¿cree que le ha dado la vuelta al pueblo?

–Le corresponde juzgarlo a los vecinos. Entiendo que si hemos ganado cuatro elecciones seguidas es que se ha avanzado y la vecindad ha querido que yo fuera la persona en la que se tenía que confiar. Cuando entré (ganó al socialista José Luis Calvillo) la situación del Ayuntamiento no tenía nada que ver con lo que dejo ahora. En aquel momento, había problemas endémicos que impedían funcionar. Cuando se planteaba un problema venía alguien con su sentencia de pago del Juzgado y decía que qué pasaba, que no había cobrado. Hoy viene la gente al Ayuntamiento a decirme que se mueve una baldosa. El calado de los problemas de hoy no son los de hace 14 años. Entonces nos encontramos que, por ejemplo, los camiones de la basura no salían porque no había gasoil. Y los contenedores amarillos de envases estaban pintados de gris para la basura. Éramos el pueblo de la Sierra que menos reciclaba y hoy es el que más con el sistema ‘Puerta a Puerta’. Creo que me puedo vanagloriar un poco al decir que no hay ningún servicio en este Ayuntamiento peor que cuando entré a gobernar. Siempre tiene que existir la mejora continua en las instituciones, pero entiendo que no tenemos ninguna faceta peor que hace 14 años.

–En sus comienzos no lo tuvo fácil, en 2011, con una crisis económica que llegó a todos lados

– Llegué y se debían dos nóminas, se debía de todo. Era una situación caótica y ahora es otra. Y espero que los que vengan detrás de mí tengan una situación inicial y una final mejor también. Creo que se ha implantado una forma distinta de actuar para el que le toque sentarse en la Alcaldía. Pienso que Villamartín no aceptará alcaldes a la antigua usanza y sí con los despachos abiertos tanto a las grandes gestiones como con a los problemas de la familia que venga a contártelo, aunque no se lo puedas arreglar. Se me ha quedado una frase grabada de personas que me han felicitado por todos estos años. Y ha sido la del presidente de la Mancomunidad de la Sierra, Carlos Javier García, que me dijo: “Juan Luis, contigo ha sido muy fácil trabajar y sacar las cosas adelante”. Creo, en ese sentido, que he ayudado a la gente a facilitarles las cosas.

–¿Qué porcentaje le toca asumir como propio el hecho de que empresas de la Piel se estén asentando en el polígono industrial, con lo que eso tiene de generación de empleo?

–Mucho (risas), pero vamos a dejarlo en un 50%. La firma Polène nos llegó diciendo que estaba buscando un sitio y desde el primer momento dije que adelante porque era un punto de inflexión para el polígono y para el empleo. Este pueblo es un núcleo de distribución importante por nuestra situación y el Ayuntamiento agilizó todo lo que pudo para que se instalará. El martes les hice la última visita, pues van a ubicar en nuestro municipio la primera nave robotizada de la provincia de Cádiz. Toda la logística de Polène, que es una multinacional que vende a todo el mundo, desde Tokio a Nueva York o París, se centra aquí. En el año y medio que lleva esta empresa hay más de cien vecinos de mi pueblo que trabajan con ellos. Y eso es fruto de la celeridad que tuvimos y la colaboración. Estoy seguro que será una punta de lanza que abrirá otras posibilidades.

–¿De qué proyectos está más satisfecho de haber conseguido como alcalde?

–El de conseguir que las cuentas cuadren ha sido un gran logro, que ha permitido traer inversión, que la imagen de este pueblo sea distinta. He visto a proveedores competir por tener al Ayuntamiento como cliente fijo. Eso no ha ocurrido nunca aquí. O teníamos un problema endémico y es que se iba la luz cada vez que soplaba viento o caían dos goteras y eso lo hemos arreglado con colaboración y diálogo. O fue un gran logro garantizar el agua porque tuvimos un problema con el hundimiento del pozo de abastecimiento y con 200.000 euros lo arreglamos. Me dejo un expediente casi listo para atajar el tema de los cloruros del agua que bebemos.

–Se va con usted una cara importante del andalucismo en la provincia

–Pensaré en cómo defenderlo desde otra órbita, desde otro nivel, el social o el cultural. Seguiré trabajando esperando a que la ciudadanía abra los ojos y sepa que el andalucismo no es un camino separatista sino integrador, que defiende esta tierra contra los agravios.