Suben los huéspedes de los apartamentos turísticos en Cádiz, con un 8,5% más este agosto

Los apartamentos turísticos de la provincia de Cádiz recibieron este agosto más huéspedes que en el mismo mes de 2024. Un total de 56.676 personas eligieron estos alojamientos para venir a visitar Cádiz, donde realizaron 204.409 pernoctaciones, datos que suponen un aumento de algo más del 8,5% en el número de visitantes en agosto del año pasado, donde hubo 51.700 turistas.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, Cádiz fue en agosto el tercer destino andaluz, por detrás de Málaga y Sevilla. Por procedencia, 43.434 personas que se alojaron en apartamentos turísticos gaditanos eran nacionales, con 169.169 pernoctaciones, mientras que el resto, 13.242 turistas, eran extranjeros, alojándose un total de 35.240 noches.

La Costa de la Luz de Cádiz recibió en agosto a 50.360 turistas, de los cuales 38.335 eran nacionales y 12.025 extranjeros. En cuanto a las pernoctactiones, se registraron hasta 175.996 en apartamentos turísticos de esta zona turística. Por puntos turísticos, Barbate es la única localidad gaditana de la lista andaluza, con 6.969 turistas en agosto y 38.952 pernoctaciones.

Según el IECA, se estima que hay 829 personas empleadas para atender los 2.967 apartamentos turísticos de la provincia que están dados de alta, que generan unas 10.968 plazas.

El año pasado, las cifras definitivas señalan que fueron 321.575 visitantes los que eligieron los apartamentos turísticos para alojarse en Cádiz. El total de 2024 apunta además que la estancia media fue de tres días y que casi 233 eran de nacionalidad española. Entonces, Cádiz se situó como cuarta provincia andaluza por detrás de Málaga, Sevilla y Granada.