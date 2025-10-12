Se traspasan hoteles en el centro de Cádiz

En el mercado inmobiliario relativo a edificios completos de la ciudad se ofrece la opción de traspasar varios negocios hoteleros. Se trata de negocios que están actualmente en funcionamiento y cuyos propietarios buscan nuevos inversores que se hagan cargo de ellos.

Así ocurre, por ejemplo, con un negocio de apartamentos turísticos situados en la calle Vea Murguía, en la esquina con Adolfo de Castro, por el que la propiedad pide 1.580.000 euros, siendo el edificio de 340 metros cuadrados y contando el alojamiento con nueve habitaciones repartidas en las tres plantas. También es el caso de una finca de la calle Sopranis esquina a Amaya, que tiene 468 metros cuadrados por los que se piden un millón de euros. “El inmueble se encuentra en buen estado de conservación y actualmente en funcionamiento, con facturación anual demostrable”, asegura el anunciante.

También se ofrece el traspaso del negocio hotelero de la calle Sánchez Barcáiztegui, que de hecho es actualmente el edificio residencial (o de uso mixto u hotelero) más caro que está en venta en Cádiz. 4.285.000 euros pide la propiedad por el edificio, de 938 metros cuadrados “completamente rehabilitado y en pleno funcionamiento”.

Al margen de estas ofertas concretas, llama la atención que algunas fincas en venta incluyan la coletilla de la posibilidad turística u hotelera; una opción que actualmente está absolutamente descartada en la ciudad, tanto para nuevas viviendas turísticas como para prescindir del uso residencial en favor del hotelero (salvo en aquellos edificios con protección de grado 0, que no es el caso de ninguno de los que ofrecen esta posibilidad de acondicionar las fincas como negocio hotelero).