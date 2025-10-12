Fincas en venta. Otro filón del mercado inmobiliario en Cádiz

En una ciudad con tanta falta de suelo, llama la atención que la escasa oferta de viviendas para adquirir, siempre con altos precios, se vea complementada por la posibilidad de comprar fincas completas; edificios, en su mayoría situados en el casco histórico, que están disponibles para nuevos proyectos residenciales y que habitualmente llevan la coletilla en los anuncios de “ideal para inversores” que quieran desarrollar obras y promociones en un mercado con una alta demanda.

En la actualidad se ofertan en las inmobiliarias de referencia cerca de medio centenar de fincas en la ciudad, la inmensa mayoría en el casco histórico. Las hay de muy variadas características, superficies, estados de conservación y precios.

En el sector de la vivienda, la opción más elevada de precio que está a disposición de inversores y compradores es la finca situada junto a la Catedral, cuya rehabilitación quedó a medias años atrás y que tiene un precio de venta de 2,4 millones de euros. Una finca de 678 metros cuadrados de superficie y cuatro plantas cuya oferta destaca la versatilidad del inmueble, que mezcla sus atractivos históricos (“importantes restos arqueológicos visibles los cuales se pueden exponer o proteger y tapar”, o una escalera “con elementos originales de cantos de viguetas de madera de pino Flandes del siglo XVIII y solería hidráulica de principios del siglo XX”) con elementos actuales (como la insonorización de la segunda planta o un ascensor que comunica toda la finca, que es así plenamente accesible), y que en su día convirtió el uso residencial a terciario, aunque “se puede volver a dedicar a viviendas, sin problemas o uso compartido de vivienda y local comercial”, según asegura la comercializadora de esta finca para viviendas que sería actualmente la más cara de Cádiz.

En el lado contrario, la opción más barata para adquirir un edificio para viviendas sería la de una finca en la calle Armengual con 250 metros cuadrados de superficie que está en el mercado por 325.000 euros.

Entre una y otra finca hay un amplio abanico de posibilidades, emplazamientos y precios. Como los 2 millones de euros que piden por el edificio situado junto a la biblioteca provincial, en la avenida Cuatro de Diciembre de 1977 con 1.626 metros cuadrados a los que se pueden sumar una nueva planta; los 1.850.000 euros de otra finca en el entorno de la plaza de España, los 1.350.000 euros por una en la zona de la Alameda de 442 metros cuadrados o el millón de euros que cuesta una finca en el Mentidero con 325 metros cuadrados u otra en el entorno de Plaza de España con 319 metros cuadrados.

Por debajo del millón de euros también son muchas las posibilidades de adquirir un edificio completo en la ciudad. Como una finca cerca de la Caleta con 950 metros cuadrados que se vende por 1.000 euros el metro cuadrado. O varias posibilidades de edificios en pleno centro que están en el mercado por 800.000 euros. O la finca en la calle San José con 570 metros cuadrados que se vende por 650.000 euros. O los 430.000 euros que piden por otra junto a la Plaza Pinto con 289 metros cuadrados. O los 420.000 euros que costaría hacerse con la finca de la plaza de Viudas esquina a Benjumeda que lleva años cerrada y que fue incluso víctima de un incendio hace unos años.

La inmensa mayoría de las operaciones que se pueden cerrar para adquirir un edificio para viviendas en la ciudad se localizan en el casco histórico. De hecho, en el listado de posibilidades -siempre pensando en el uso residencial- sólo hay una oferta perteneciente a la zona de extramuros. Se trata de un edificio unifamiliar que se ubica en la calle Santa María Soledad y que está a la venta por 2 millones de euros, teniendo una superficie de 363 metros cuadrados repartidos en tres plantas.

Entre las más de 40 fincas que hay actualmente en el mercado con posibilidad de construir viviendas suma la ciudad más de dos centenares de nuevos pisos que habitualmente no aparecen en los registros que las administraciones manejan cuando hablan de esta realidad, al no ser operaciones públicas de promoción de viviendas.