Carreras de Caballos de Sanlúcar: Souza y Anaya muestran sus armas con los primeros galopes en la playa

Ricardo Sousa se impone en el premio Grupo Indeso montando a Fred On Fire.

Sanlúcar de Barrameda dio la bienvenida a su espectáculo más preciado con la primera jornada del primer ciclo de Carreras de Caballos. Los primeros aficionados abarrotaron las playas de la ciudad para seguir de cerca el desarrollo de los cuatro primeros premios que se disputaron en las húmedas arenas de la Costa Noroeste gaditana. La 180ª edición de estas fiestas, que ya enfilan su bicentenario, comenzó con el calor y el levantes como protagonistas, y parece ser que fieles acompañantes para los tres días de este primer ciclo.

La primera carrera, premios Las Dunas Shopping estaba reservada, como suele ser habitual, para las Amazonas y Gentleman, en una distancia de 1.800 metros que sería puntuable para la Copa de España Amateur 2025. Con tan solo cuatro caballos en liza, la prueba de la se desarrolló tal y como se esperaba, con los jinetes tratando de marcar y controlar la carrera. El favorito, Stelaris, con la monta de Sara Horcajada, cogió la cabeza desde el inicio tal y como reseñó la jinete que le gustaba a la yegua. El nº4, Rock City Falls, se quedó pronto fuera de la ecuación como se preveía, mientras que Cromatic y Cat Haclysme seguían de cerca los trotes de un Stelaris que marcaba un ritmo no muy alto. A 500 metros del final, Horcajada confirmó la superioridad de su yegua para imponerse con siete u ochos caballos de ventaja a Cromatic, que fue segundo, y Cat Haclysme, que completó el podium.

Más entretenida fue la segunda carrera de la tarde en Sanlúcar, la del Grupo Indeso, con 1.400 metros y 6 jockeys de renombre debutando en las arenas sanluqueños: Sousa, Gelabert, Janacek, Sikorova, Nico Valle y Nico de Julián. No cambio con respecto a la primera prueba la condición del favorito, el nº1, Fred On Fire, montado por Ricardo Sousa. El portugués cogió la cabeza desde el inicio, con un pelotón muy agrupado durante gran parte de la prueba. Ghost Run, otro de los favoritos, y Camargo completaban la terna en cabeza con un ritmo que se elevaba conforme se avanzaban metros en las Piletas. Ebony Noir lanzó un ataque por dentro para lanzar un sprint final que pronto se iba a convertir en un mano a mano entre los favoritos. Ghost Run, con el checho Janacek, puso en jaque a Fred On Fire, pero la resistencia y el buen hacer de Ricardo Sousa dio la primera victoria al caballo de la cuadra sanluqueña Oro Molío.

El público seguía copando las playas de Sanlúcar, desde Bajo de Guía hasta Las Piletas, pasando por la Calzada. El tercer premio de este día inaugural, el de Banco Sabadell, ponía en disputa a 10 caballos con 8.500 euros a repartir. Con diez minutos de demora sobre la hora prevista arrancó una carrera en la que volvía a montar Cristina Pérez, jockey que sufrió la pasada temporada una fuerte caída en el último día de carreras en Sanlúcar. Fue esta la que, montando a Roblón, cogió la delantera de un grupo en el que los favoritos esperaban su momento resguardados en el pelotón. Ritmo no muy duro hasta los últimos 500 metros, donde Zalacain rompió la carrera, seguido de Prince Hamlet, el favorito, que se impuso con una claridad pasmosa para la segunda victoria del portugués Ricardo Sousa y el preparador Óscar Anaya. Segunda posición final para Exposed, montado por Nico Valle, y tercera para Fiji Gold, con Diego Ferreira a la monta.

Para finalizar la jornada inaugural, el premio Dexter se hizo esperar tras un incidente en los cajones de salida en el que la yegua Irma salió descontrolada hacia el agua. Los GEAS —Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas— consiguieron neutralizar a la yegua para evitar males mayores y demostrar la gran capacidad operativa de esta unidad de la Guardia Civil. El retraso de la prueba provocó una carrera con la puesta de sol finalizada y, por lo tanto, poca luz para los 10 caballos que disputaron finalmente este premio. Ricardo Souza buscaba su triplete tratando de comandar la carrera con un rápido inicio por dentro. Grupo más estirado en esta última prueba que comandó durante más de un kilómetro Peken, montado por Ferreira. El portugués tiró el sprint desde lejos con Añover pero un final inconmensurable de Big Bad Wolf por dentro dio la victoria a Nico de Julián.

La primera jornada de este primer ciclo en Sanlúcar cerró con emoción y espectáculo a la altura de una tradición que roza ya los dos siglos de historia. Entre el bullicio del público, el calor del levante y el inconfundible marco de las playas gaditanas, Ricardo Sousa destacó con dos victorias y un segundo puesto en una última carrera vibrante bajo la luz del ocaso. De este modo, Sanlúcar volvió a confirmar la exclusividad y dimensión de este espectáculo que no ha hecho más que arrancar en este 2025.