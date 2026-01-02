Sorprendido un cazador furtivo con un rifle con mira telescópica, silenciador y un visor térmico en una de las fincas de mayor valor ecológico de Cádiz

La Guardia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Algeciras ha sorprendido a un cazador furtivo que iba provisto con un rifle de caza mayor en la finca La Almoraima en Castellar de la Frontera.

Los hechos ocurrieron cuando durante un servicio de vigilancia y prevención, los agentes observaron a un individuo portando un arma larga y realizando actividades propias del ejercicio de la caza, ha detallado la Guardia Civil en una nota.

En el momento de la identificación, el cazador portaba un rifle de caza mayor equipado con mira telescópica, silenciador, cargador con munición y un visor térmico.

Rifle incautado por los agentes del Seprona al cazador furtivo sorprendido en La Almoraima. / M. G.

Tras las gestiones practicadas, se comprobó que el investigado carecía de licencia de armas y de autorización para el ejercicio de la caza por parte del gestor cinegético de la finca. Asimismo, se constató que el arma utilizada había sido sustraída de un armero ubicado en la propia finca.

El arma fue intervenida y la persona identificada está siendo investigada como presunta autora de delitos contra la flora y la fauna, tenencia ilícita de armas y robo.