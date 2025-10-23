Estos son los barrios más ricos de Cádiz

Cuatro localidades de la provincia concentran los barrios más ricos de Cádiz. Así lo refleja el Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares (ADRH), publicado por el Instituto Nacional de Estadísta (INE) con datos referidos a 2023. El estudio analiza los ingresos tanto per capita como por unidades familiares en todos los municipios del país. Un estudio que refleja las notables diferencias de ingresos que hay entre el norte y el sur de España.

En la provincia, las zonas con mayores rentas se siguen concentrando en Cádiz capital, Jerez, El Puerto y San Roque. Son las zonas residenciales con un elevado nivel adquisitivo, donde abundan las viviendas unifamiliares y donde, en su mayoría, se levantan las casas más caras y espectaculares de la provincia.

En el último Atlas del INE se ha producido un cambio en el ranking de los barrios más ricos de la provincia, muchos incluso sin tener en sus localidades la denominacíón de "barrios".

La caída, tanto en ingresos como en la posición en el listado, más notable se ha producido con Bahía Blanca. Es la zona de la capital que siempre ha liderado los ingresos familiares más altos. Incluso donde aún se levantan los últimos chalés que existen en una ciudad ya casi sin suelo donde poder construir.

Bahía Blanca, que ha liderado este listado en anteriores ediciones del estudio, según los datos de 2023 ha sido adelantada por áreas residenciales de Jerez, El Puerto y San Roque.

Es en la localidad del Campo de Gibraltar donde el complejo de Sotogrande dispara los ingresos para ponerse en primer lugar. No es de extrañar pues en el mismo se levantan las viviendas más caras de la provincia, lugar de residencia o de descanso de rentas altas procedentes de todo el país o del extranjero.

La renta media por hogar en Sotogrande alcanzó en 2023 los 79.440 euros. Le sigue en ingresos Vistahermosa, en El Puerto de Santa María, con 78.898 euros (casi 10.000 euros más que el año anterior). Ya en tercer lugar hay que ir hasta Jerez, con dos zonas entre los barrios más ricos. Por una parte Monte Alto, con 74.912 euros (con una subida de 7.000 euros), y la Yeguada, con 73.823 euros.

Es tras la Yeguada donde aparece Bahía Blanca, que se queda en 72.581 euros de renta media por hogar. Esta cifra supone una importante caída, pues en el Atlas de 2022 rozó los 77.000 euros.

En la capital despunta también Santa María del Mar, con 61.790 euros, aunque es superada por el Parque Jacaranda en Jerez, con 64.762 euros, y Valdelagrana en El Puerto, con 65.827 euros.

Entre las grandes ciudades de la provincia, en San Fernando el barrio más rico es la zona de León Herrero, con 50.189 euros.

En el otro lado de la balanza, se sitúan los barrios jerezanos de las zonas de San Juan Bautista, Hospital y Constitución que, según este Atlas, no llegan a los 19.000 euros por renta media. En la capital, el dato más bajo se da en Santa María, con 24.878 euros y en el Pópulo/San Juan, con 25.606 euros.