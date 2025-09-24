Sindicatos de Inquilinas en Cádiz: "La Ley de Vivienda no responde a los intereses de quienes sufren los precios"

Señalan que la Junta se equivoca al pensar que la problemática se debe sólo a la falta de vivienda.

Los sindicatos de inquilinas de Sevilla y Cádiz han lamentado que la futura Ley de Vivienda de Andalucía solo vaya a beneficiar a su juicio la especulación inmobiliaria y han advertido de que será ineficaz para bajar los alquileres. Así, María Sánchez, portavoz del Sindicato gaditano, ha alertado de las llamadas "zonas prioritarias de vivienda" que no responden a los intereses de "quienes sufren diariamente los precios de la vivienda".

Para esas organizaciones en defensa de los derechos de inquilinos esta normativa parte de un "diagnóstico erróneo" del problema de la vivienda, al considerar que la crisis del sector depende única y exclusivamente de la falta de vivienda.

"La solución reside en construir más, justificando todo tipo de transferencias de dinero público a manos privadas, incumpliendo normativas ambientales y urbanísticas", han advertido los sindicatos en un comunicado.

Por su parte, Iban Díaz, portavoz del Sindicato de Sevilla, ha asegurado construir más no implicará una bajada en los precios de venta y de alquiler: "Sin un control de precios efectivo, real, y que baje los precios por ley, la rueda de la especulación seguirá girando porque la vivienda se utiliza como activo inmobiliario".

"No es casualidad que los inquilinos no sean mencionados ni una sola vez en toda la ley y que, sin embargo, se legitime, se institucionalice y se faciliten recursos y medios a inmobiliarias, intermediarios y promotoras", ha asegurado Díaz.

A juicio de estos colectivos, la ley pretende también desviar el foco y eximir de responsabilidad a las viviendas turísticas, que se cifran en más de 150.000 en toda Andalucía.

