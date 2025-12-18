Sin acuerdo para la subida de sueldo de los militares: "Otra tomadura de pelo"

La reunión mantenida este miércoles entre el Ministerio de Defensa y varias asociaciones de militares para abordar la subida de sueldos en las Fuerzas Armadas ha finalizado sin avances, según han trasladado las propias asociaciones, que pedido la dimisión de la Ministra de Defensa, Maragarita Robles. En la provincia de Cádiz, están destinados alrededor de 11.000 militares, principalmente de la Armada.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha acudido al Pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), el órgano que canaliza las relaciones entre las asociaciones militares y el ministerio, por encontrarse en Líbano visitando a los soldados desplegados. La cartera que encabeza Robles ha enviado a la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, según han informado a Europa Press fuentes presentes en la reunión.

La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la Unión de Militares de Tropa (UMT) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) reclamaban una "dignificación" de las retribuciones y avisan de que no se merecen "otra tomadura de pelo", en alusión a la subida de 200 euros mensuales aprobada a principios de este año. Tampoco les vale "la excusa de la falta de Presupuestos" para 2026.

"En una época en que el Estado destina miles de millones de euros a la industria armamentística, vemos como lo más importante de nuestras Fuerzas Armadas, el personal, sigue abandonado", apuntan en un comunicado firmado por Asfaspro, Aume y UMT. Precisamente el Plan Industrial para la Seguridad y la Defensa aprobado en abril, dotado con 10.471 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB en esta materia comprometido con la OTAN, prevé casi 700 millones de euros para el aumento de los sueldos y al incremento de efectivos.

"Profunda indignación"

Las asociaciones militares han informado al término del pleno extraordinario, el segundo en dos años para abordar la subida de las retribuciones, de que no han alcanzando ningún acuerdo para mejorar los sueldos de los soldados. Según dicen, Defensa ha alegado que trabaja en ello, pero dice que "no es posible adoptar nuevas medidas" al no ser un asunto que dependa "exclusivamente" de su departamento, según ha señalado ATME en un comunicado.

En cuanto al incentivo de 100 euros para el personal de Tropa y Marinería con destino, aprobado junto a la subida de los 200 euros de principios de este año, Defensa ha asegurado que "gestiona su mantenimiento", según las asociaciones militares. Asimismo, respecto a la actualización de las dietas, "existe la posibilidad de modificarlas ante la presión ejercida por los sindicatos en la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas con el Gobierno".

Las asociaciones señalan que durante la reunión han exigido el desglose de esa partida del plan para saber si ya incluye la subida lineal de 200 euros, el incentivo de 100 euros para tropa y marinería o las subidas generales para empleados públicos. No obstante, su petición no ha sido satisfecha.

Asimismo, han expresado su "profunda indignación" y "rechazo" ante la actitud del Ministerio de Defensa, que "ha optado por la inacción y el desprecio" hacia los militares "negándose a atender las reivindicaciones básicas" que defienden: adecuación salarial a otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, compensación del poder adquisitivo perdido y justicia profesional.

Por lo tanto, han exigido la dimisión "inmediata" de Robles y han garantizado que convocarán "nueva acciones de presión institucional y social" hasta que el Gobierno actúe "con justicia y respeto" hacia las Fuerzas Armadas, según el comunicado de ASFASPRO, AUME y UMT.

"No se paga con condecoraciones"

ATME ha advertido de que "la gratitud no se paga con condecoraciones honoríficas ni palmaditas en la espalda, sino con hechos y con presupuesto", y ha lamentado que el Ministerio de Defensa "prioriza la modernización del material mientras abandona" a su personal, "la columna vertebral" de los ejércitos.

La misma asociación ha declarado su "indignación" ante "la inmovilidad" de Defensa. "Es inaceptable Defensa se excuse afirmando que las mejoras dependen de otros departamentos y se limite a repetir que continúan trabajando, una fórmula que, a estas alturas, solo enmascara una falta total de voluntad política para dignificar las retribuciones militares", rematan.

Robles no asistió al último pleno del COPERFAS, celebrado en marzo de 2024. La subsecretaria de Defensa Mateos sostuvo entonces que el incremento de los sueldos de los militares no era posible debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado.