Simulacro de emergencia en el tranvía en Chiclana: las imágenes

Simulacro de emergencia en Chiclana: el tranvía evalúa su respuesta ante un descarrilamiento

Servicios de emergencia y fuerzas y cuerpos de seguridad ensayan junto al personal del tranvía y de Renfe los protocolos de actuación durante un simulacro en plena madrugada, en el que se recrea una colisión con un vehículo cargado de bidones de gasolina que hace descarrillar al tren arrollando a una persona y dejando hasta 10 heridos de diversa consideración.

