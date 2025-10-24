Simulacro de emergencia en el tranvía en Chiclana: las imágenes

Servicios de emergencia y fuerzas y cuerpos de seguridad ensayan junto al personal del tranvía y de Renfe los protocolos de actuación durante un simulacro en plena madrugada, en el que se recrea una colisión con un vehículo cargado de bidones de gasolina que hace descarrillar al tren arrollando a una persona y dejando hasta 10 heridos de diversa consideración.