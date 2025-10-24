Simulacro de emergencia en Chiclana: el tranvía evalúa su respuesta ante un descarrilamiento

Tanto la Consejería de Fomento como la Agencia de Obra Pública de Andalucía habían avisado previamente a la población: "Si esta noche escuchas sirenas y servicios de emergencia en la avenida del Mueble, en Chiclana, no te alarmes. Se estará realizando un simulacro de emergencia en el Trambahía de la Bahía de Cádiz", habían advertido a través de las redes sociales en la jornada de este jueves.

Avisaba por lo llamativo que iba a resultar la escena. Se ensayaba un accidente catalogado como nivel 1 de emergencias para testar la respuesta que se da en estos casos y ensayar la coordinación entre todos los que tienen que intervenir: bomberos, servicios sanitarios de emergencia, Policía Nacional y Local, Guardia Civil, Protección Civil, el propio personal de mantenimiento del tranvía, Renfe (que es la operadora), los ayuntamientos de las localidades afectadas...

Simulacro de accidente en el tranvía en Chiclana / Agencia de Obra Pública de Andalucía

El simulacro, que se hace cada año, forma parte del plan de autoprotección del tranvía. Sirve para mejorar la seguridad y para verificar los protocolos de actuación en caso de emergencia. También, por supuesto, para ensayar la coordinación entre todos los agentes que intervienen ante una incidencia de calibre, que es la clave para dar una respuesta, insistía este viernes la Agencia de Obra Pública al hacer balance de la experiencia.

En esta ocasión, el simulacro recreó una colisión del tranvía con un vehículo cargado de garrafas de gasolina, que a su vez provocó que descarrilara el tren arrollando a un transeúnte con fatal resultado, que tuvo que ser rescatado por los bomberos. Hasta 10 personas heridas de diversa consideración -tanto los ocupantes del vehículo que colisionó con el tranvía como viajeros del tranvía- tuvieron que ser atendidas en este ejercicio por los profesionales sanitarios de emergencias tras ser evacuadas por los bomberos y, posteriormente, trasladadas a los diferentes centros hospitalarios de la zona: tres heridos graves, tres de carácter moderado y otros cuatro leves.

Además, se tuvo que intervenir ante el vertido de combustible en la plataforma tranviaria a conseucuencia de la colisión con el vehículo, lo que dejó ambas vías inutilizadas. Los bomberos, además, tuvieron que controlar esta situación.

Del mismo modo, en este simulacro se ensayó la evacuación de todos los viajeros que iban a bordo del tren, uno de ellos, una persona de movilidad reducida.

Se comprobó además la identificación e importancia de la figura del jefe de Emergencia de la compañía y la coordinación de todos los servicios de intervención en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), donde concluyó el simulacro con una puesta en común.

El simulacro, en el que participó una treintena de figurantes, se llevó a cabo entre la parada del Pinar de los Franceses y la avenida del Mueble. Comenzó a la una y cuarto de la madrugada y concluyó poco antes de las tres.