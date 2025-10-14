El servicio de intermediación financiera adjudicado por Diputación a Caixabank recauda más de 32 millones el último año

El vicepresidente quinto de Diputación y responsable del Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y servicios de Recaudación y Gestión Tributaria, Sebastián Hidalgo, ha mantenido un encuentro con la delegada territorial de Caixabank, Ana María Soler Nieto, y con el delegado de dicha entidad en la provincia de Cádiz, Sergio González Mateo, para evaluar las relaciones que mantienen ambas instituciones.

Caixabank, conforme a la convocatoria resuelta en 2022, es la adjudicataria del contrato de intermediación financiera con el Servicio Provincial de Recaudación. En virtud de este acuerdo, Caixabank es la entidad gestora en la que se pueden liquidar los tributos locales que no estén domiciliados. Obligaciones fiscales que se saldan mediante tarjetas de débito o crédito en cajeros, terminales TPV o pasarelas de pago, así como en la sede electrónica de Recaudación o a través de la aplicación DipuPay.

En el encuentro Sebastián Hidalgo ha reconocido la solvencia del sistema en vigor. Cuando se licitó este servicio Caixabank presentó una red conformada por 113 oficinas y 260 cajeros. Una infraestructura que ha deparado un rendimiento óptimo, según se ha concluido en la reunión celebrada. En 2026, tras finalizar el contrato en vigor, se volverá a convocar la prestación de este servicio en la plataforma de contratación del sector público.

En el último ejercicio cerrado, el del año 2024, las operaciones resueltas en la pasarela de pagos de la entidad gestora –mediante tarjetas y también a través de Bizum- superaron los 32,2 millones de euros en recibos no domiciliados. Por sede electrónica se registraron 214.000 pagos, de los que 52.000 se resolvieron a través de Bizum.

Caixabank es además una de las entidades financieras que, en el presente ejercicio, concertó una póliza de crédito con Diputación para financiar anticipos a los ayuntamientos que han encomendado la gestión de sus tributos al Servicio de Recaudación. Gracias a estos anticipos las haciendas locales disponen de liquidez todos los meses, sin necesidad de aguardar a los periodos de pago de los impuestos. Para que este sistema sea eficaz, Diputación concierta pólizas de crédito hasta un límite del 80% de la recaudación estimada. Estas operaciones se cierran sin coste alguno para los ayuntamientos.

Este sistema reporta a los ayuntamientos una base económica estable para afrontar sus gastos corrientes e incluso financiar inversiones.