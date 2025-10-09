Digitalizada la red de aguas de Alcalá de los Gazules

El alcalde de Alcalá de los Gazules y el diputado en el anuncio de la digitalización de la red de aguas de Alcalá de los Gazules

La Diputación de Cádiz ha llevado a cabo la digitalización de la red de aguas de Alcalá de los Gazules, tanto del sistema de abastecimiento como del de saneamiento. Esta iniciativa proporciona al Ayuntamiento una cartografía y base de datos georreferenciada de alta precisión, que constituye una herramienta esencial para la gestión técnica del ciclo integral del agua y la planificación estratégica de futuras intervenciones. La actuación se enmarca en los trabajos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, EIEL, un inventario nacional en el que se evalúan de forma periódica los servicios de competencia municipal.

El diputado de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, ha hecho entrega al alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro, el resultado de este trabajo, en el que se han digitalizado más de 55 kilómetros de red de abastecimiento y saneamiento, con detalle del diámetro y tipología de material de las conducciones, y se han inventariado más de 2.000 elementos entre tapas de distribución, válvulas de corte, válvulas reguladoras de presión, hidrantes, bocas de riego, ventosas, pozos, sumideros, bombeos y aliviaderos.

Para ello, se ha empleado un dispositivo que combina tecnología de posicionamiento global por satélite (GNSS) de precisión con el sistema de información geográfica (GIS), lo que ha permitido una captura de datos exhaustiva y fiable.

Una vez cartografiada, la información sobre la red de aguas municipal se ha puesto a disposición del Ayuntamiento en formatos accesibles, lo que facilita su consulta y utilización por los servicios técnicos en la gestión diaria. Este trabajo de digitalización realizado por la Diputación de Cádiz ofrece numerosas ventajas como agilizar el diagnóstico y control de posibles incidencias, la tramitación de licencias, planificar inversiones y obras, mejorar la comunicación y coordinación con otros organismos y entidades y facilitar la toma de decisiones, ha explicado Antonio Aragón.

Con esta actuación, “la Diputación de Cádiz refuerza su compromiso con la modernización de los servicios municipales, aportando a Alcalá de los Gazules una infraestructura de información que optimiza la gestión de los recursos hídricos, incrementa la eficiencia operativa y contribuye a la sostenibilidad del servicio público de aguas de este municipio de la comarca de La Janda”, afirma el diputado.

Los trabajos han sido realizados por personal técnico del Área de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, en colaboración con técnicos del Servicio Municipal de Aguas.