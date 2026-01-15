El servicio de autobuses urbanos de Sanlúcar supera los 900.000 viajeros en 2025

El servicio de autobuses urbanos de Sanlúcar de Barrameda registró en 2025 un total de 908.604 viajeros, lo que supone un incremento del 3,12% respecto al año anterior y permite superar por primera vez la barrera de los 900.000 usuarios anuales. Así se desprende del balance del ejercicio realizado por la empresa municipal Transportes Urbanos de Sanlúcar (Tussa).

Según los datos del cierre del año, el número de viajeros aumentó en 35.207 personas con respecto a 2024. El crecimiento fue generalizado a lo largo del ejercicio, con incrementos en prácticamente todos los meses, destacando octubre, con una subida superior al 16 %, y mayo, que superó los 100.000 usuarios.

El delegado municipal de Tráfico y Movilidad, Narciso Vital, ha señalado asimismo la evolución positiva de la valoración del servicio por parte de los usuarios. La última encuesta de satisfacción elaborada por Tussa sitúa la puntuación media en 9,14 sobre 10, una cifra superior a la registrada en 2024, cuando fue de 8,92, y que ya había supuesto un aumento con respecto a 2023.

Entre los aspectos mejor valorados por los usuarios figuran la información disponible en las paradas, la fiabilidad del servicio, la facilidad para la adquisición de billetes, el trato recibido por parte de los conductores, así como la limpieza y comodidad de los vehículos. También obtienen una valoración destacada el trazado de las líneas y la accesibilidad para personas con discapacidad, movilidad reducida y personas mayores.

Durante 2025 se han llevado a cabo diversas actuaciones relacionadas con el servicio, entre ellas la puesta en marcha de la línea que conecta con Martín Miguel y zonas del entorno desde el pasado mes de septiembre, la instalación de nuevas marquesinas en distintos puntos de la ciudad y la aplicación de ayudas estatales que permiten mantener la gratuidad del transporte para menores de 15 años y descuentos en distintos títulos y abonos. Asimismo, el consejo de administración de Tussa aprobó en diciembre de 2024 mejoras salariales para la plantilla del servicio.

Desde el área municipal de Tráfico y Movilidad se ha indicado que el Ayuntamiento continuará trabajando para fomentar el uso del transporte público dentro de la estrategia de movilidad urbana de la ciudad.