La segunda edición de la Pasarela Flamenca de Sanlúcar será del 13 al 15 de marzo

Sanlúcar de Barrameda acogerá del 13 al 15 de marzo la segunda edición de la Pasarela Flamenca 2026, que se celebrará en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos ‘Primera Vuelta al Mundo’. La cita está organizada por la agencia FSL y la Asociación Sanluqueña de Fibromialgia (Asafi), en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad.

El concejal delegado de Cultura y Fiestas, Narciso Vital, y la directora de la agencia FSL, Estefanía Rodríguez, presentaron el cartel anunciador del evento en una rueda de prensa celebrada en el Palacio Municipal, con la asistencia de modelos y miembros de la organización.

Entre los diseñadores que participarán se encuentran Luisa Reyes, David Panal, Amada Vera, Erika Hernández, Pomposa, Esclavina, Carmen González y Juani de Arcos. Además, la programación incluirá actuaciones de artistas musicales, academias de baile y profesionales del ámbito audiovisual y fotográfico.

Rodríguez destacó que esta edición se centrará en mostrar “nuevas creaciones y tendencias” tanto de diseñadores noveles como consagrados, subrayando la evolución continua del traje regional flamenco y su influencia en la moda a nivel nacional e internacional. Por su parte, Vital señaló que la pasarela constituye “una combinación única de moda flamenca y flamenco en directo” y que el apoyo municipal a este tipo de eventos refleja “el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de las tradiciones locales y su proyección cultural, artística y económica”.

La Pasarela Flamenca 2026 se perfila así como un espacio de encuentro para la moda, la música y la cultura flamenca, con el objetivo de fortalecer la industria y el talento local en el ámbito de la moda tradicional española.