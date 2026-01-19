Sara Baras y Miguel Poveda, en el Paseo del Flamenco de Paterna

Momento en el que se descubre la baldosa de homenaje a Sara Baras, junto a la de Miguel Poveda.

Con la presencia de Sara Baras y con Miguel Poveda ausente por compromisos profesionales aunque en el recuerdo de todos los presentes, el pasado sábado tuvo lugar en Paterna de Rivera un homenaje a estos dos grandísimos artistas.

La mañana comenzó con la firma de Sara Baras en el libro de honor del Ayuntamiento de la localidad jandeña. Posteriormente, ya en el Paseo del Flamenco, se procedió al descubrimiento de las baldosas dedicadas a los artistas homenajeados. A continuación el periodista Manuel Curao tomó la palabra y pronunció unas bellas palabras como semblanza de Poveda y Baras, quien las escuchó visiblemente emocionada.

Por su parte, el alcalde paternero, Andrés Clavijo, entregó a la bailaora isleña una réplica de su baldosa y a Fernando Gallo la del cantaor de Badalona, que previamente había manifestado su interés en recogerla personalmente pero que finalmente no pudo hacerlo por su actuación en el Festival de Nimes.

Sara Baras tomó la palabra para mostrar su profundo agradecimiento por formar parte “de este bonito paseo”, haciendo hincapié en lo especial que para ella es estar junto a la baldosa de su amigo Miguel y muy cerquita de la de su adorado Paco de Lucía.

El regidor paternero cerró el turno de intervenciones haciendo alusión a unas palabras de Sara en una entrevista que gustaron mucho a la artista y al público asistente.

Sara Baras, con la réplica de la baldosa junto a autoridades locales.

Como no podía ser de otra manera, el acto finalizó con una actuación flamenca, con Marta Gil al baile, Miguel Laín al cante y Roberto Spano a la guitarra, que supuso el broche de oro a una jornada para el recuerdo en Paterna de Rivera y que ofreció un momento apoteósico cuando la misma homenajeada se subió al escenario y dio muestras de su gran talento bailando por bulerías.