Santos: "Una provincia bien conectada es una provincia más productiva y más sostenible"

La quinta edición de la Convención de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) se centrará en la necesidad de impulsar las infraestructuras para mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento de la economía gaditana. Esta reivindicación, que ya había sido anunciada, ha sido presentada por el presidente, la vicepresidenta y la secretaria general este miércoles con la programación completa del evento, que se celebrará el 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Valentín del Novo Sancti Petri.

José Andrés Santos, presidente de la entidad, ya adelantó hace dos meses que las infraestructuras iban a monopolizar el encuentro empresarial. Lo hizo en la sede de la Diputación provincial, cuando aceptó la mano tendida por esta institución para colaborar en una mesa de diálogo entre administraciones y organizaciones con el fin de analizar y reclamar la mejora de las infraestructuras gaditanas que están lastrando la conectividad y competitividad de la economía de la provincia.

En la presentación de la Convención este miércoles reitera esa idea al manifestar que "las infraestructuras no son cuestión de colores ni de siglas, son un proyecto de todos, un compromiso de provincia y una responsabilidad compartida". Ha insistido en que “las infraestructuras suponen un factor determinante para la competitividad, la cohesión territorial y la creación de empleo”, porque “una provincia bien conectada es una provincia más productiva, más sostenible y con mayor capacidad para generar desarrollo económico y social".

Ante el diagnóstico que presentó hace dos meses sobre un "déficit estructural, ya que abarca desde infraestructuras de comunicación como carreteras, trenes, aeropuertos y puertos, pero también hablamos de agua, de infraestructura energética y de telecomunicaciones", Santos defendía que "tenemos un atraso en el desarrollo de todas esas áreas muy grande y lo que vamos a plantear en nuestra convención es poner en una infografía todas las infraestructuras que nosotros creemos que son fundamentales".

El objetivo marcado es priorizar cuáles son las acciones más necesarias y reclamarlas "bajo una misma bandera", con la unión de todas las entidades políticas, económicas y sociales en una hoja de ruta común. Por eso el informe elaborado desde la CEC estará expuesto en paneles informativos durante la jornada convocada bajo el lema Por unas infraestructuras a la altura de nuestro futuro, a la que se prevé que asistan más de 500 empresarios, directivos, expertos y representantes institucionales y sociales.

El programa de la Convención

La secretaria de la CEC, Carmen Romero, ha desgranado durante la presentación el programa que han preparado para el evento, que se estructurará en varios bloques temáticos con una visión transversal y participativa. Tras la apertura por parte del presidente Santos, será Julián Núñez Sánchez, presidente de Seopan, el encargado de la conferencia inaugural bajo el nombre Infraestructuras y desarrollo económico.

Dos mesas de debate profundizarán en el análisis del tema central, siendo la primera Las infraestructuras que necesitamos, cómo priorizarlas, en la que participarán Belén Padilla, de Asaja Cádiz, Antonio Moreno, de la Asociación de Gestores Inmobiliarios, Abraham Carrascosa (Cremades & Calvo-Sotelo Abogados) y Juan Jesús García de Pablo del Grupo Azvi.

Diseñando el futuro de las infraestructuras de la provincia: actores necesarios se titular la segunda mesa con Javier Sánchez Rojas (presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio), Paula Fernández (secretaria general de UGT Cádiz), Inmaculada Ortega (secretaria general de CCOO Cádiz) y Jorge Fernández-Portillo (secretario general de Faec.

Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), cerrará la jornada con una reflexión final sobre la unidad empresarial y territorial como motor del progreso.

Convenciones anteriores

Esta quinta Convención de la CEC será la segunda que se celebre en Chiclana tras la de 2016. Pero el estreno fue un par de años antes, en 2014, en el Cortijo de Ducha de Jerez. En esa segunda edición los empresarios gaditanos se reuniron en el Centro de Convenciones del Hotel Valentín de Sancti Petri, mismo lugar donde volverán a encontrarse a finales de este mes de noviembre.

La tercera edición, en 2018, tuvo lugar en el Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción bajo el lema Un mundo en cambio, una provincia en movimiento. La emergencia sanitaria provocada por la pandemia de 2020 no permitió la celebración ese año que hasta entonces se venía preparando de modo bianual.

Sería ya en 2023 cuando se retomó esta Convención con la cuarta edición en el Hotel El Lago de Arcos, con la temática Reflexionar el presente. Transformar el futuro. En este 2025 se recupera la bianualidad de este encuentro que vuelve al municipio chiclanero.