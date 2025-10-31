Los fondos de Transición Justa en cuatro sectores estratégicos impulsarán casi 700 puestos de trabajo en Cádiz

La Junta de Andalucía pone a disposición de las empresas 77 millones de euros "para reactivar nuestro tejido productivo y generar una industria más verde" a través de los Fondos de Transición Justa que prevén la creación de 692 puestos de trabajo en 127 proyectos diferentes.

Estos datos los ha facilitado la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, que ha presentado el balance de esta convocatoria junto a la delegada territorial de Industría, Energía y Minas, Inmaculada Olivero, en lo que califica como una "oportunidad única" para la industria gaditana, "tanto por su dimensión económica como por su impacto social y laboral".

Colombo considera que este programa "supone una importante inyección al desarrollo y a la creación de empleo". Para los 77 millones de los que dispone la administración autonómica para esta convocatoria se han presentado hasta la fecha 127 proyectos, a los que la Junta ha destinado 47,6 millones de euros en ayudas.

La inversión total que llevan aparejados estos proyectos sumando el montante de las empresas alcanza los 131 millones de euros. La previsión en cuanto a la creación de número de puestos de trabajo directos es de 692, según los datos facilitados por la Junta de Andalucía.

La delegada del Gobierno ha asegurado que tenemos una industria dinámica, una industria que invierte y desde el Gobierno de la Junta de Andalucía les ofrecemos estas ayudas con el compromiso de fomentar inversiones productivas vinculadas a proyectos tractores, que compensen la pérdida de tejido industrial.

Los proyectos por sectores:

Al HUB Aeronáutico Net Zero Jerez se han presentado 63 proyectos. Con una inversión total de 69,1 millones de euros, se han solicitado 47,3 millones de euros. La Junta de Andalucía ha destinado 17,3 millones de euros. Los puestos de trabajo asociados alcanzan los 288.

Ayudas a la Industria Auxiliar Naval, destinadas al entorno de la Bahía de Cádiz.. Se han presentado 41 proyectos, con una inversión total de 27,4 millones de euros, con una subvención solicitada de 17,9 millones a los que la Junta destina 15,2 millones. La previsión de puestos de trabajo es de 312.

Economía circular y Combustibles alternativos , sector al que se han presentado 17 proyectos. La inversión global es de 16,4 millones de euros; la subvención solicitada es de 12,5 millones y los fondos de la Junta ascienden a 10,1 millones. La previsión de creación de empleos supone 67 puestos de trabajo.

El Ecosistema Industrial del Hidrógeno Verde está enfocado a los proyectos del Campo de Gibraltar. Se han presentado 6 iniciativas que tienen una inversión total de 18,7 millones. La subvención solicitada es de 12,1 millones de euros y las ayudas destinadas por parte de la Junta es de cinco millones. La previsión de puestos de trabajo es de 25.

Inmaculada Olivero, por su parte, ha destacado "el trabajo que se ha realizado codo con codo con las empresas, para explicarles todas estas órdenes, dirigidas fundamentalmente a las pymes". Además ha agradecido la colaboración de los representantes de los sectores industriales, así como del Clúster marítimo naval, de Femca, de la Cámara de Comercio, de la Confederación de Empresarios y también de los diferentes suscriptores, como el Colegio de Economistas, “que ha colaborado con nosotros dando información y ayudando a las empresas para llegar a estos resultados”.