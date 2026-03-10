Sanlúcar sustituirá la vegetación de la mediana de la avenida de la Manzanilla por césped artificial

La mediana de la avenida de la Manzanilla, en Sanlúcar de Barrameda, será objeto de una actuación municipal que prevé sustituir la vegetación existente por césped artificial. La iniciativa ha generado críticas por parte del colectivo Ecologistas en Acción, que ha mostrado su rechazo a esta intervención.

La organización ecologista ha advertido, a través de un comunicado, de las posibles consecuencias ambientales y sanitarias que, a su juicio, puede tener la eliminación de la cubierta vegetal en este espacio urbano. En este sentido, sostiene que la retirada de plantas naturales implica perder beneficios asociados a las zonas verdes, como la mejora de la calidad del aire, la regulación de la temperatura o la presencia de biodiversidad en el entorno urbano.

El colectivo también cuestiona el uso de césped artificial en espacios públicos, señalando que se trata de un material fabricado a partir de derivados del petróleo y que su degradación puede generar microplásticos. Asimismo, advierte de que este tipo de superficies puede favorecer el aumento de la temperatura en áreas expuestas al sol, como ocurre en la citada avenida.

En su posicionamiento, Ecologistas en Acción también recuerda actuaciones similares realizadas anteriormente en otros puntos de la ciudad, como la plaza del Pino o la avenida Quinto Centenario, donde se instalaron superficies de césped artificial.

Además de los posibles efectos ambientales, la organización apunta a que la sustitución de vegetación natural por materiales sintéticos reduce las oportunidades de empleo vinculadas al mantenimiento de zonas verdes, frente a la gestión de espacios con plantas naturales.

Por todo ello, el colectivo ha pedido a las administraciones implicadas, entre ellas el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y la Diputación Provincial de Cádiz, que reconsideren la actuación y opten por soluciones basadas en vegetación autóctona adaptada al clima y con menores necesidades de agua y mantenimiento.