Sanlúcar ya tiene fechas para las Carreras de Caballos del verano de 2026

Las playas de Sanlúcar de Barrameda volverán a convertirse en escenario de uno de los acontecimientos deportivos y turísticos más emblemáticos del verano andaluz. El comité directivo de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar ha aprobado las fechas de la próxima temporada estival, que se celebrará durante el mes de agosto de 2026.

Como marca la tradición, la temporada hípica se dividirá en dos ciclos de tres jornadas cada uno. El primero tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de agosto, mientras que el segundo se disputará los días 21, 22 y 23 del mismo mes. La elección de estas fechas responde, un año más, al calendario de mareas, un factor determinante para garantizar una bajamar óptima que permita a los purasangres competir con seguridad y espacio suficiente sobre la arena.

Desde la organización ya se trabaja intensamente en la planificación de la temporada. Entre los principales asuntos en los que se centra la Real Sociedad de Carreras de Caballos destaca la captación de patrocinadores, con el objetivo de asegurar una edición a la altura de un evento que cada verano atrae a miles de aficionados y visitantes a las playas sanluqueñas.

Una de las noticias más relevantes es la confirmación, por undécimo año consecutivo, de la inclusión de las Carreras de Caballos de Sanlúcar en el calendario nacional de la apuesta hípica externa de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). De este modo, Sanlúcar vuelve a situarse junto a hipódromos de referencia como los de Madrid, San Sebastián o Dos Hermanas. En esta ocasión, la jornada de Lototurf se celebrará el 21 de agosto, coincidiendo con el primer día del segundo ciclo de carreras.

La edición de 2026 será especialmente significativa, ya que supondrá la 181ª edición de este singular espectáculo deportivo, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, y considerado uno de los eventos hípicos más antiguos y singulares de Europa, donde deporte, tradición y paisaje se dan la mano a orillas del Guadalquivir.