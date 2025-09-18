Las Carreras de Caballos de Sanlúcar ya superan un valor mediático de 10 millones de euros

Los resultados del informe de evaluación de medios de la Temporada de Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar revelan cifras históricas que superan ampliamente a las registradas en las ediciones anteriores. El estudio, realizado por la empresa Onclusive a través de Kantar Reputation Intelligence, incluye el seguimiento de noticias publicadas en prensa, radio, televisión, medios digitales y redes sociales, y analiza indicadores como valor económico, audiencia, número de referencias, duración y espacio en los distintos soportes. La Real Sociedad de Carreras de Caballos afirma que, si bien estos datos nunca se han hecho públicos, los del 2025 duplican en número a los registrados en 2024.

Según los datos presentados por la organización, el valor económico de la cobertura mediática alcanzó los 10.461.763 euros, mientras que el impacto de audiencia llegó a 1.510.360.805 espectadores. En redes sociales se registraron 2.246 referencias y 745 en medios online, generando un valor económico cercano a los ocho millones de euros. En prensa se contabilizaron 191 noticias, con una audiencia aproximada de seis millones de lectores; en televisión, 63 referencias con más de ocho millones de espectadores; y en radio, 38 menciones con cerca de tres millones de oyentes.

La Real Sociedad de Carreras destacó que estos números podrían aumentar, dado que el informe no recoge algunas referencias en medios locales, autonómicos, internacionales ni la retransmisión realizada por Movistar Plus el quinto día de las carreras. La entidad mostró su satisfacción por unos resultados históricos que confirman el alcance internacional de las fiestas, agradeciendo a los medios de comunicación la cobertura informativa de un evento que se ha consolidado como único en el mundo.