Récord de usuarios en el autobús lanzadera durante las carreras de caballos en Sanlúcar

El servicio especial de autobús lanzadera habilitado durante las tradicionales carreras de caballos en las playas de Sanlúcar ha experimentado un notable incremento de usuarios este verano, según el balance realizado por la Delegación Municipal de Tráfico y Movilidad.

Durante el segundo ciclo de carreras, celebrado los días 19, 20 y 21 de agosto, un total de 942 personas utilizaron este servicio, lo que supone casi el triple de usuarios respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 355 viajeros. En el primer ciclo, celebrado los días 5, 6 y 7 del mismo mes, se contabilizaron 759 usuarios, una cifra también superior a la de años anteriores.

El delegado de Tráfico y Movilidad, Narciso Vital, ha calificado estos datos de "extraordinariamente positivos" y ha subrayado que el servicio responde eficazmente a la alta demanda de movilidad durante los días de celebración de este evento de gran afluencia.

El autobús lanzadera, gestionado por la empresa Transportes Urbanos de Sanlúcar (Tussa), presidida por la alcaldesa Carmen Álvarez, opera entre el aparcamiento de El Botánico —en la explanada que acoge el mercadillo semanal— y las zonas cercanas a las playas donde se celebran las carreras. El objetivo principal es facilitar el acceso a sanluqueños y visitantes, y reducir los problemas de tráfico y aparcamiento en el entorno urbano durante estos días festivos.

Desde el gobierno municipal se valora esta experiencia como una medida eficaz en términos de movilidad sostenible, al tiempo que se mejora la organización de un evento declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. Narciso Vital ha señalado que este resultado refuerza la apuesta del Ayuntamiento por seguir implementando soluciones de transporte público en momentos clave del calendario turístico y cultural de la ciudad.